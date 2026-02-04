Coșmar pentru un copil de 13 ani. Atacat de trei câini, a ajuns pe masa de operație cu aproximativ 50 de mușcături

Un băiat de 13 ani a fost atacat de trei câini în timp ce se îndrepta spre biblioteca din Ozoir-la-Ferrière, Franța. Acesta era însoțit de doi copii, de 6 și 8 ani. Motivul atacului este necunoscut. Copilul a fost transportat la spitalul din Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), unde a fost supus unei operații de urgență, relatează Ouest France.

„A suferit aproximativ 50 de mușcături, în special la brațe și picioare”, a precizat o sursă apropiată anchetei pentru La République de Seine-et-Marne.

Din fericire, viața minorului nu este pusă în pericol, iar ceilalți doi copii nu au fost răniți. Cei trei câini au fost prinși de poliția locală și predați unui medic veterinar „pentru teste de rabie și evaluare comportamentală”, înainte de a fi mutați într-un adăpost pentru animale.

Primele investigații arată că patrupedele au evadat de la o companie unde erau ținute, după ce poarta fusese lăsată deschisă. Stăpânul câinilor a fost interogat și apoi eliberat. Ancheta este în plină desfășurare.

