Ofertă de muncă pentru iubitorii de animale. Ai cazare gratis pe o insulă fără mașini și magazine / Ce presupune acest job

Iubitorii de animale se pot angaja pe o insulă din Țara Galilor, unde beneficiază de cazare gratis timp de câteva luni pe an. Locul de muncă este disponibil pe insula Skomer, situată în apropierea coastei sud-vestice a Țării Galilor, o ocazie bună de a contribui la conservarea păsărilor marine. Wildlife Trust of South and West Wales (WTSWW) caută voluntari care să numere populațiile de pufini amenințate cu dispariția, scrie BBC.

Job pentru iubitorii de animale pe o insulă din Țara Galilor

Voluntarii trebuie să meargă pe Insula Skomer din Țara Galilor, unde vor petrece câteva luni și cazarea este gratuită. Oferta este valabilă pentru primăvară, vară și toamnă.

Pentru cei interesați de job, operațiunea implică împărțirea insulei în secțiuni și numărarea păsărilor în apropierea apusului, când acestea se află în număr mai mare pe uscat.

„Folosim dispozitive de numărare și le inventariem pe cele de pe uscat, pe mare și în aer”, a precizat Rob Knott, ofițerul de vizite al insulei.

Cazare gratuită și bani

WTSWW oferă cazare gratuită, acoperă cheltuielile de transport în Marea Britanie și un ajutor financiar între 200 și 400 de lire sterline. La ora actuală sunt disponibile trei posturi de voluntari pe termen lung și unul pentru monitorizarea păsărilor marine.

Ce presupune munca pe insula Skomer

Voluntarii trebuie să stea aproximativ trei luni pe insulă, între sfârșitul lunii martie și septembrie, iar ofițerul de monitorizare a păsărilor marine va lucra între 23 mai și 23 iunie. Activitățile lor presupun numărarea păsărilor marine, monitorizarea productivității puilor și observarea focilor cenușii, reptilelor, cetaceelor și altor specii în funcție de sezon.

Număr record de pufini

Anul trecut, WTSWW a raportat un număr record de 43.626 pufini pe insulă, în ciuda declinului global al populației. Conform organizației, această creștere se datorează abundenței de hrană în zonă și lipsei prădătorilor precum șobolanii și vulpile.

„Este greșit din atât de multe motive ca pufinii să fie pe lista speciilor vulnerabile, mai ales pentru că altădată erau extrem de numeroși. Facem tot posibilul să îmbunătățim situația”, a spus Knott.

Skomer, un paradis al vieții sălbatice

Skomer este o insulă de doar 2,92 kilometri pătrați, administrată de WTSWW, și recunoscută pentru diversitatea sa faunistică. Păsările marine, inclusiv pufinii, sunt emblematice pentru zonă, susține Ron Knott, care a descris activitatea de numărare a păsărilor ca fiind „o adevărată provocare”.

Skomer se află la un kilometru distanță de coasta Pembrokeshire, iar accesul se face cu barca. Excursiile se programează la fiecare 30 de minute, între orele 10.00 și 12.00, din aprilie până în august, iar returul începe de la ora 15.00.

Toamna, cursele sunt mai rare, în funcție de cerere, iar vinerea nu sunt disponibile. Insula nu are magazine, iar vizitatorii trebuie să își aducă propriile provizii.

Cu toate că nu are locuitori permanenți, personalul WTSWW stă aproximativ nouă luni pe an pe insulă, iar cazarea pentru turiști este disponibilă prin intermediul hostelului administrat de organizație.