Viralul zilei | Pisicile pescărițe care fac furori pe internet. Cum defilează cele patru feline printre pești și păsări (VIDEO)

Pisicile pescărițe nu sunt un mit, însă o raritate da. Patru feline pline de personalitate fac furori pe internet, fiind apreciate de milioane de persoane din întreaga lume.

Pisicile pescărițe care fac furori pe internet

Contul de Instagram @dafeiju001 postează aproape zilnic imagini cu cele patru pisici care fac deliciul internauților. Fiecare se remarcă printr-un gest sau comportament aparte, însă de remarcat la toate este cât de mult le place să pescuiască.

Bine, nu ele, ci proprietarul lor adună peștii, iar pisicuțele, care de cele mai multe ori poartă haine asortate, se distrează alergând după peștii cei mici care încă înoată în apa din barcă. Uneori însă, felinele trec pe lângă masa lor preferată pentru a admira peisajul.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Da Feiju (@dafeiju001)

Vântul care le adie prin mustăți, soarele care le încălzește blana și liniștea lacului le fac pe pisici să stea cât e ziua de lungă pe marginea bărcii și să privească în zare. Desigur că mai apar și conflicte pentru cine ia locul „de la geam”, dar în majoritatea timpului, suratele se simt bine una în compania celeilalte.

Și ca atmosfera relaxantă să fie și mai credibilă, până și păsările se simt în siguranță lângă pisicile pescărițe. Din când în când, porumbeii aterizează direct pe spatele lor, fără ca acestea să pară deranjate. Astfel, împreună cu stăpânul lor, păsări și pești, pisicile își duc zilele în cel mai fericit mod.

