Viralul zilei | Cum se bucură pisicile de iarnă și zăpadă. Imaginile adorabile care au fermecat internetul (VIDEO)

În ciuda credinței populare că felinelor nu le palce apa și frigul, există și animale care adoră aceste elemente, iar un videoclip care arată cum se bucură pisicile de iarnă și zăpadă dovedește cel mai bine acest lucru.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum se bucură pisicile de iarnă și zăpadă

Multe pisici domestice urăsc cu desăvârșire temperaturile scăzute din cauza blănii scurte și a neobișnuinței, lucruri ce pot deveni pentru ele chiar periculoase. Există însă și feline care sunt curioase și vor să experimenteze, astfel că se aventurează afară și se joacă prin zăpadă cu fulgii de nea, mai ales dacă nu este foarte frig.

În timp ce corpul este mai protejat de blană, picioarele încă sunt expuse, iar zăpada, prin acumulare, le poate dăuna pisicilor. De aceea, unele își ling picioarele după o porție de joacă afară pentru a elimina gheața.

Distracția prin zăpadă nu doar că le oferă libertatea de a alerga, de a explora și chiar de a vâna fulgii de nea, dar le și stimulează fizic și mental. Într-un videoclip postat pe TikTok de utilizatorul @oopsieloop se pot observa câteva pisici care se distrează de minune în zăpadă.

Felinele iernii, atracția internetului

În timp ce unele experimentează iarna în deplinătatea ei pentru prima oară, altele sunt deja obișnuite și aleargă, ba chiar se scufundă cu totul în zăpada moale. Unde mai pui că unele pisici chiar mănâncă zăpadă cu poftă sau se gudură prin ea de parcă ar fi cel mai pufos covoraș existent.

Clipul, care a adunat în doar o lună aproape 450.000 de aprecieri, a adunat și numeroase comentarii. Oamenii observă cât de adorabile pot fi pisicile care se bucură de zăpadă, dar și că nu știau că felinele pot fi iubitoare de iarnă.

Citește și: