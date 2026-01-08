Nu există nimic mai frustrant decât să ajungi dimineața la mașină și să o găsești acoperită de gheață, iar motorul să aibă probleme la pornire. În astfel de situații, mulți șoferi apelează la antigel pentru a proteja motorul.

Antigelul este un lichid pe bază de glicol (de obicei etilen glicol sau propilen glicol) care se adaugă în sistemul de răcire al mașinii. Rolul lui este să împiedice apa din motor să înghețe în condiții de temperaturi scăzute, prevenind astfel avariile. Pe lângă aceasta, antigelul conține aditivi care împiedică coroziunea, echilibrează pH-ul și reduc spumarea lichidului de răcire.

Dacă nu folosești antigel, motorul și alte componente ale mașinii pot fi grav afectate. Apa îngheață și se dilată, ceea ce poate crăpa radiatoarele, conductele sau pompele de apă și chiar poate distruge carcasele motorului.

Pericolul pentru animalele de companie

Totuși, antigelul poate fi extrem de periculos pentru animalele de companie. Chiar și o cantitate mică poate fi letală, mai ales pentru câini și pisici. Produsele de antigel conțin etilen glicol, o substanță foarte toxică, iar mirosul dulce îi poate atrage pe animalele curioase care pot linge lichidul de pe blană sau lăbuțe.

Pentru a-ți proteja animalele, iată câteva recomandări esențiale:

Curăță blana și lăbuțele după ce ies afară – astfel reduci riscul ca micuțul tău să lingă antigelul de pe zăpadă sau gheață.

Folosește antigel non-toxic sau evită-l complet – există alternative mai sigure pentru iarna rece.

Curăță imediat eventualele scurgeri – orice picătură rămasă pe podea sau în garaj poate fi fatală pentru animalele care au acces acolo.

Păstrează recipientele bine închise – astfel eviți vărsarea accidentală și accesul animalelor la lichid.

Semne că animăluțul a intrat în contact cu antigel

Dacă suspectezi că animalul tău a ingerat antigel, fii atent la simptome precum:

vărsături

somnolență sau letargie

dezechilibru sau mers șchiopătat

convulsii

dificultăți de respirație

Intoxicația cu antigel poate provoca leziuni permanente la rinichi și este adesea fatală. Dacă există suspiciunea de ingerare, contactează imediat medicul veterinar – tratamentul precoce poate salva viața animalului.

Iarna aceasta, fii atent la antigel și la locurile în care animalele tale de companie pot avea acces. Siguranța lor începe cu prevenția și cu responsabilitatea ta ca stăpân grijuliu.

