Proprietarii de câini trebuie să fie atenți în timpul iernii, deoarece plimbările obișnuite pot deveni periculoase dacă animalele nu sunt protejate corespunzător de frig și de substanțele folosite pe drumuri și alei. Ross Hallifax, de la compania de asigurări pentru animale Purely Pets, din Marea Britanie, avertizează asupra riscurilor de sănătate: hipotermie, arsuri chimice și intoxicații.

„Mulți cred că blana câinilor îi protejează natural de frig, dar nu e adevărat. La fel ca noi, câinii pot suferi de hipotermie și arsuri chimice de la sarea și nisipul de pe drumuri”, explică Ross. Chiar și rasele cu blană groasă pot avea nevoie de protecție suplimentară, iar câinii mici, cu păr scurt sau mai în vârstă pierd căldura mai rapid, notează Dogs Today.

Cum îți protejezi câinele iarna

Hipotermia la câini

Expunerea prelungită la frig, mai ales în condiții de vânt și umezeală, scade temperatura corpului câinelui. Apa rece poate agrava riscul. Ross recomandă să ții câinele în lesă lângă iazuri sau lacuri înghețate și să fii atent la semne precum tremurat, paloare, lipsă de energie sau coordonare slabă.

Plimbările la mijlocul zilei, când e mai cald, sunt mai sigure. Pentru rase sensibile la frig – whippet, greyhound sau Yorkshire terrier – un palton impermeabil căptușit cu fulgi poate face diferența. Exercițiile rămân importante, dar timpul petrecut afară trebuie ajustat în funcție de toleranța fiecărui câine.

Protejarea lăbuțelor

Sarea, nisipul și alte substanțe folosite pe drumuri pot provoca fisuri, arsuri sau iritații. Verifică și spală lăbuțele după plimbare și usucă-le bine. Tunderea blănii dintre degete previne formarea bulgărilor de gheață. Botoșeii pentru câini oferă protecție suplimentară.

Antigelul și produsele de dezgheț

Aceste substanțe pot fi extrem de periculoase dacă sunt ingerate. Antigelul conține etilen glicol, toxic chiar și în cantități mici, iar simptomele intoxicației includ greață, vărsături, pierderea coordonării, convulsii și, în cazuri grave, comă.

Pentru prevenție: depozitează antigelul în locuri inaccesibile, curăță imediat orice vărsare și protejează lăbuțele cu botoșei sau ștergându-le după plimbare.

Cu aceste măsuri simple, câinele tău poate fi protejat de frig, substanțe toxice și alte riscuri specifice sezonului rece, astfel încât plimbările de iarnă să rămână sigure și plăcute.