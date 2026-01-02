Când temperaturile scad, câinii simt frigul la fel ca noi. Tremuratul, ridicarea firelor de păr (piloerecție) și lăsarea labelor de pe sol sunt semnale clare că organismul lor încearcă să se încălzească. Câinii cu blană dublă au un strat protector natural sub păr, pe care nu trebuie să-l tundem, iar hăinuțele sunt recomandate pentru plimbările afară. Trebuie să observați comportamentul lor, ghemuitul, refuzul de a ieși afară sau tremuratul, putem să știm imediat când le este frig și să-i protejăm corespunzător.

Termoreglarea câinilor în sezonul rece

Pentru a ne lămuri cum se adaptează câinii la iarnă, ce semne ne avertizează că le este frig și cum îi putem proteja corect, am discutat cu medicul veterinar Alexandru Buzdea, de la spitalul veterinar Pet Stuff. În cadrul interviului, dr. Buzdea răspunde unor întrebări esențiale: de ce unele rase mari, tolerează mai bine frigul decât rasele mici, ce comportamente arată că un câine îngheață, care sunt recomandările privind îmbrăcămintea și accesoriile de iarnă și cât de periculos este să doarmă afară, chiar și în cușcă sau adăpost. De asemenea, discutăm și despre rolul alimentației și suplimentelor care pot ajuta animalele să facă față mai ușor sezonului rece.

Reporter: Cum se adaptează câinii la temperaturile scăzute?

Dr. Alexandru Buzdea: Există diferențe între câinii de talie mare și cei de talie mică, dar și în funcție de tipul de blană. Un câine de talie mică, cu o conformație fină, va avea mai multe dificultăți în a-și menține temperatura corporală atunci când temperaturile scad. În schimb, câinii de talie mare se adaptează mai ușor, deoarece au mai multe rezerve de energie pe care organismul le poate transforma în căldură.

De asemenea, un câine cu blană rară și scurtă va fi mai afectat de frig decât unul cu blană deasă și lungă sau cu o blană special adaptată temperaturilor scăzute, cum sunt rasele nordice (Husky, Akita etc.)

Câinii se adaptează treptat la vremea rece prin schimbarea blănii, un proces întâlnit în special la câinii care trăiesc în exterior.

Reporter: Ce semne indică faptul că un câine îngheață sau îi este frig?

Dr. Alexandru Buzdea: Printre semnele care pot indica faptul că un câine suferă de frig se numără tremurăturile necontrolate, mucoasele palide sau chiar vinete și urechile extrem de reci.

Reporter: Ce recomandări aveți pentru îmbrăcămintea și accesoriile de iarnă pentru câini?

Dr. Alexandru Buzdea: Îmbrăcămintea de protecție este recomandată în special câinilor neadaptați la viața de afară. Câinii de apartament trăiesc la o temperatură relativ constantă pe tot parcursul anului, iar trecerea bruscă de la aproximativ 22 de grade Celsius, în interior, la temperaturi negative afară poate fi neplăcută, mai ales pentru cei de talie mică sau cu blană scurtă.

În aceste cazuri, recomandăm ca pentru cățeii cu blană scurtă sau cei de talie mică să folosiți îmbrăcăminte specială. Pentru câinii de lucru, precum cei de căutare și salvare sau câinii de sanie, se folosește inclusiv încălțăminte specială, menită să protejeze lăbuțele de îngheț și accidente.

Reporter: Cât de periculos este pentru câini să doarmă afară în sezonul rece, chiar dacă au cușcă sau adăpost?

Dr. Alexandru Buzdea: Câinii obișnuiți și adaptați la viața în exterior pot dormi afară dacă au un adăpost. Totuși, atunci când temperaturile scad mult, se recomandă ca și acești câini să fie protejați și mutați în interior.

Reporter: Există alimente sau suplimente care ajută câinii să facă față mai bine frigului?

Dr. Alexandru Buzdea: Nu există suplimente care să ajute direct câinii să tolereze mai bine temperaturile scăzute. În schimb, o hrană bine echilibrată este esențială, deoarece le oferă energia necesară pentru reglarea temperaturii corporale. Dacă este cazul se pot adăuga suplimente cu vitamine și minerale, a încheiat dr. Buzdea.

Sezonul rece la căței

Pentru iubitorii de animale, a observa semnalele pe care câinii le transmit este esențial, mai ales în sezonul rece. Elena Mureșan, stăpâna unui Cane Corso, povestește că, deși rasa este una robustă, cu o bună toleranță la temperaturi mai scăzute, câinele ei își arată clar disconfortul atunci când frigul devine accentuat. De la dorința de a scurta plimbările până la căutarea unui loc mai cald, aceste semnale o ajută să înțeleagă când este nevoie de protecție suplimentară și grijă adaptată sezonului.

Mara Marnaș, consilier la Direcția pentru Protecția Animalelor Ilfov, ne împărtășește experiența personală cu cățelușa ei Blanca, și ne explică cum îi dă semne că îi este frig.

De la tremurat și ghemuit, la lăbuțe ridicate de pe sol sau refuzul de a ieși afară, Mara observă atent comportamentul Blancăi și ne arată cum putem să îi citim corect aceste semnale. Prin experiența sa, ne oferă sfaturi practice și simple, dar extrem de eficiente, pentru a proteja câinii în sezonul rece și a le asigura confortul și siguranța.

Mara Marnaș: Trebuie să ne dăm seama din comportamentul lor: ridicarea piciorului, tremuratul, refuzul de a ieși din casă și altele. Dacă reacționează rău la sezonul rece, sfatul meu este ca, dacă vedeți că are aceste probleme, în primul rând să îl îmbrăcați bine, să îi puneți o hăinuță cât mai groasă. Nu vă luați după el dacă nu vrea să meargă; stați lângă el și convingeți-l, pentru că ar trebui să se adapteze oricărui tip de temperaturi.

La nivel de alimentație, trebuie să fim atenți să îi oferim o hrană mai bogată în lipide și proteine, astfel încât să îi asigurăm aportul energetic necesar pentru a face față acestui tip de temperaturi, a încheiat Mara Marnaș pentru cititorii Pets&Cats.