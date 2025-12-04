Noi căsuțe pentru pisici în Sectorul 6 al Capitalei: „Sunt încăpătoare și rezistente”. Primăria continuă proiectul ce protejează animalele comunitare de frigul iernii (FOTO)

În Sectorul 6 al Capitalei s-au montat noi căsuțe pentru pisici, în care să se adăpostească pe perioada iernii. Autoritățile locale continuă proiectul dedicat animalelor vulnerabile în fața temperaturilor negative și au anunțat instalarea a încă opt căsuțe noi, special construite pentru a le oferi adăpost, căldură și protecție în sezonul rece, scrie Administraţia Domeniului Public Și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe rețelele sociale.

Unde au fost montate noile căsuțe pentru pisici

Cele opt adăposturi pentru pisici au fost amplasate în aceste zone: Calea Crângași 40, Calea Giulești 133, Constructorilor 1, Constructorilor 2 – două căsuțe, Vintilă Mihăilescu 12 – două căsuțe și Zboina Neagră 4. Astfel, numărul total de căsuțe pentru pisici din Sectorul 6 ajunge la 48. Primăria Sectorului 6 susține că proiectul va continua să le ofere animalelor un loc prietenos în care să se adăpostească.

Un element cheie al acestei inițiative este implicarea asociațiilor de proprietari. Căsuțele pentru pisici sunt montate doar în zone în care oamenii își asumă hrănirea pisicilor și întreținerea căsuțelor, astfel încât felinele să beneficieze constant de un mediu sigur și îngrijit.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 reamintesc că în jurul blocurilor trăiesc numeroase pisici care se confruntă cu frigul, foamea și pericolele unei vieți pe stradă, de aceea au nevoie de astfel de adăposturi simpatice.

Adăposturile sunt amplasate în grădinile de bloc

„Când frigul bate la ușă, noi deschidem… o căsuță pentru pisici! Pentru că micile noastre feline merită un loc cald și sigur, am construit și montat încă opt adăposturi noi, încăpătoare și rezistente.

Cu acestea, ajungem la 48 de căsuțe instalate în Sectorul 6 — și nu ne oprim aici! Continuăm să le amplasăm în grădinile de bloc, acolo unde asociațiile de proprietari își asumă grija pentru aceste suflețele.

💚 Împreună facem din Sectorul 6 un loc mai prietenos, chiar și pentru cei mai mici locatari ai lui.

Animalele singure au nevoie de noi! În jurul blocurilor, traiesc multe pisici, care au nevoie de adăpost. Și nu de unul improvizat! Peste iarnă le-ar fi tot frig.

Tocmai de aceea, am continuat să le construim căsuțe trainice. Zilele acestea, am montat încă opt în grădinile de bloc, unde asociațiile de proprietari și-au dat acordul că vor hrăni pisicile și că vor avea grijă de noile adăposturi.

În Sectorul 6, sunt în total 48 de căsuțe pentru pisici, toate utilizate, și continuăm să montăm.”, au precizat reprezentanții Primăriei Sectorului 6.

