Iulius Mall Cluj devine pet-friendly. Clujenii își pot lua prietenii blănoși cu ei la cumpărături: „O premieră pentru Cluj-Napoca”

Încă un mall din România își deschide ușile pentru animalele de companie! Este vorba despre Iulius Mall Cluj, care devine pet-friendly începând cu 2 decembrie 2025. De acum, clujenii se pot bucura de plimbările în mall alături de prietenii blănoși.

Este pentru prima dată în Cluj când un mall permite accesul animalelor de companie! Anunțul a fost făcut atât de reprezentanții Iulius Mall Cluj, cât și de proprietarii unui cățel plimbăreț care abia așteaptă să exploreze un nou centru comercial: Enzo Allenzo, un cocker cunoscut pe rețelele sociale.

Simpaticul cocker Enzo Allenzo, pregătit să exploreze Iulis Mall Cluj

„Pentru prima dată în Cluj, un mall își deschide ușile și pentru căței. O premieră urbană pentru Cluj-Napoca, un nou pas înainte spre un oraș tot mai pet-friendly! Este o veste excelentă pentru comunitatea iubitoare de animale și pentru toți cei care își doresc mai multe locuri accesibile alături de câini. De acum, o ieșire la mall devine un moment în familie, în care și blănoșii au locul lor. Blănosul tău poate explora spațiile comune, iar tu rămâi responsabil de igienă, supraveghere și respectarea zonelor de acces. Accesul este permis cu lesă, iar unele magazine își stabilesc propriile reguli, așa că este bine să verifici cu fiecare înainte de intrare”, au transmis „părinții” lui Enzo Allenzo.

View this post on Instagram A post shared by Enzo | Cocker | DogLife & Tips (@enzo_allenzo)



Pe site-ul Centrului Comercial a fost publicat regulamentul de intrare în Centrul Comercial alături de animalele de companie.

„Știți povestea cu un cățel, o pisică, doi papagali și o gașcă de prieteni care se plimbau prin Iulius Mall? Ei bine… povestea devine realitate. Începând cu 2 decembrie 2025, Iulius Mall Cluj devine pet-friendly. Abia așteptăm să ne întâlnim prin mall, în formulă completă”, au transmis cei de la Iulius Mall Cluj.

View this post on Instagram A post shared by Iulius Mall Cluj (@iuliusmallcluj)

Regulamentul privind accesul animalelor de companie în Iulius Mall Cluj

Potrivit regulamentului, o persoană poate vizita Centrul Comercial însoţit de cel mult doi câini. Numărul este limitat și în cazul pisicilor, fiind permise maximum 2 pisici cu un proprietar. Însoțitorul animalului trebuie să fie major.

Accesul vizitatorilor în Centrul Comercial însoțiți de animale este permis în Zonele Comune exterioare și interioare ale Centrului Comercial și ale Iulius Parc. Totuși, din motive de igienă, nu este permis accesul cu animalul în zonele în care se prepară, servesc sau comercializează produse alimentare. Totodată, regulamentul precizează că, din motive de securitate, nu este permis accesul cu animalele în zona spaţiilor de joacă pentru copii.

De asemenea, regulamentul menționează că animalul de companie trebuie ținut în „lesă, în braţe sau în cușcă ori geantă de transport pe toată perioada vizitei în Centrul Comercial”.

Un alt aspect precizat în regulament este acela că: „La intrarea în Centrul Comercial, deţinătorii vor avea asupra lor, în vederea prezentării persoanelor mandatate de Centrul Comercial cu acest drept, carnetul de sănătate sau un alt document care atestă efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, precum vaccinări, deparazitări, eliberat de un cabinet veterinar autorizat și identificarea și înregistrarea în RECS (original sau copie)”. Și în cazul pisicuțelor se cer documente care atestă vaccinările și starea sanitar-veterinară.

Înainte de a vizita Iulius Mall Cluj cu animalul de companie, citește AICI regulamentul complet, precum și lista operatorilor care acceptă și care nu acceptă intrarea cu prietenul blănos.