Viralul zilei | Cum arată cea mai „turcească” pisică de pe pământ: „El este Meowstafa” (VIDEO)

Știm cu toții că în Turcia există multe pisici, mai ales în Istanbul, unde acestea sunt „animalele de companie are orașului”, însă într-un colț de lume a fost găsită cea mai „turceasca” pisică de pe pământ.

Cum arată cea mai „turcească” pisică de pe pământ

Titulatura nu a primit-o pentru că ar proveni din Turcia, ci pentru că are înfățișarea tradițională a unui bărbat turc. Felina, care stătea liniștită la baza unul stâlp din cărămidă, a fost puțin deranjată de cel care a filmat-o insistent.

Coloritul pisicii nu atrage atenția în mod deosebit, însă impactul apare atunci când în prim plan îi apare fața. În timp ce nasul este galben-crem, zona de sub acesta este neagră complet, dând exact impresia unei mustăți bine întreținute.

Simetria ajută și ea, ducând cu gândul la un bărbat de naționalitate turcă ce se diferențiază prin apariția sa orientală, brunet și cu mustață neagră bine dezvoltată, ca cei văzuți în serialele turcești de seară.

Parcă și comportamentul pisicii seamănă cu cel al unui cetățean turc prevăzător. Inițial, felina a protestat, parcă întrebând „Ce dorești de la mine?”. Ulterior, vizibil deranjată, aceasta s-a ridicat și a plecat.

Efectul a fost oricum cel scontat, căci numărul de aprecieri la clipul postat de pagina de Instagram @topetmou se apropie de 100.000. Și comentariile sunt savuroase, unele persoane făcând combinații amuzante de nume ale unor lideri turci și pisici, cum ar fi „Meowstafa”, „Cataturk” sau „Erdocat”.

