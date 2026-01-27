Viralul zilei | Doi buldogi francezi fac spectacol la tăiatul gheruțelor: unul drama-queen, altul calm ca marea. Cine a primit recompensa? (VIDEO)

Ziua de tăiat unghiile pare pentru unii căței, ca Winnie, sfârșitul lumii, iar pentru alții, ca Murphy, nimic neobișnuit, ci chiar necesar, astfel că cei doi buldogi francezi fac spectacol de fiecare dată cu această ocazie. Iar cum în orice casă în care există doi câini, unul trebuie să fie drama-queen, acesta este și cazul celor doi frați deveniți virali.

Doi buldogi francezi fac spectacol la tăiatul unghiilor

Imaginile au fost filmate în curtea casei celor doi căței din Brisbane și postate pe Instagram. Nu este pentru prima dată când frățiorii sunt supuși acestui tratament, dar aproape de fiecare dată scenariul este același: în timp ce Winnie plânge de mama focului, Murphy stă aproape nemișcat.

În doar câteva zile, imaginile au adunat un milion de aprecieri și nici nu e de mirare, date fiind clipele atât amuzante, cât și dramatice, de chiar ai putea crede că buldogul maroniu pățea ceva rău.

Și pentru că cei doi sunt de felul lor plini de energie și în mod normal s-ar ascunde pe unde ar apuca atunci când ar auzi de tăiatul unghiilor, stăpânii lor au găsit o metodă ingenioasă de a face față acestui procedeu provocator pentru mulți stăpâni.

Astfel, suspendați de o chingă specială pentru căței în momentul tăiatului unghiilor, cei doi frați au avut comportamente total diferite, făcând deliciul internauților.

Winnie și Murphy, doi frați cu temperamente total opuse

Primul în scenă a fost Winnie, care a protestat în cel mai dramatic mod posibil. Plânsetele lui sunau mai degrabă ca ale unei pisici supărate, nicidecum ale unui câine în toată firea. Mai mult, mama lui chiar a subliniat că freza de tăiat unghiile nici măcar nu îl atinsese în momentul în care plânsetele au început să răsune.

Știm cât de vocală este această rasă, însă Winnie a depășit norma de mult. Cu o privire dezamăgită ațintită asupra mamei sale, pe care parcă o întreba de ce îl chinuie în acest fel, cățelul țipa și se uita spre cer, parcă așteptând îndurare sau mântuire divină.

În paralel, Murphy nici măcar nu s-a mișcat în timpul procedurii, ba chiar a primit și o recompensă din partea mamei sale pentru cât de cuminte a stat pentru a fi aranjat. În secțiunea de comentarii oamenii au observat aceste diferențe majore între cei doi căței. Un medic veterinar chiar a spus că este foarte tipic ca într-o pereche de căței, unul să fie „dramatic și gălăgios”, iar celălalt să fie mai cumpătat.

