Animalele nu sunt vinovate pentru criza natalității. Ce arată un studiu uriaș realizat pe 23 de milioane de oameni

Cuplurile tinere preferă animalele de companie în locul copiilor, însă un nou studiu din Taiwan sugerează că patrupedele nu acționează ca înlocuitori, ci ca un precursor.

Un nou studiu demonstrează că nu trebuie să dăm vina pe câini pentru că oamenii nu au copii

Taiwanul are una dintre cele mai scăzute rate ale natalității din lume, până în punctul în care fertilitatea a scăzut sub nivelurile de înlocuire a populației. Există multe circumstanțe care ar putea contribui la tendința generală de scădere a ratelor natalității, inclusiv costul vieții și schimbarea normelor de gen. Dar chiar și cu toți acești alți factori atenuanți, mulți oameni încă dau vina pe animalele de companie.

Cercetătorii de la Universitatea Națională din Taiwan au încercat să infirme această părere examinând înregistrările animalelor de companie și dosarele fiscale care acopereau 10 ani și 23 de milioane de oameni.

„Exista o glumă cum că, dacă mergi în cel mai mare parc din Taipei și vezi un cărucior venind, șansa ca în interiorul căruciorului să se afle un animal de companie, fie un câine, fie o pisică, este mult mai mare decât probabilitatea ca în el să se afle un copil”, a declarat Ming-Jen Lin, unul dintre autorii studiului, pentru The New York Times.

Concluzia cercetătorilor

Analizând toate aceste date, cercetătorii au stabilit că a avea câini nu a fost, de fapt, un înlocuitor pentru copii. În schimb, multe cupluri au adoptat câini înainte de a avea copii. Stăpânii de animale sunt, de fapt, mult mai predispuși să devină părinți decât persoanele care nu aveau animale de companie. Trebuie menționat, totuși, că această corelație este valabilă doar pentru proprietarii de câini; s-a constatat că stăpânii de pisici sunt mai puțin predispuși să aibă copii.

Cercetătorii cred că persoanele care se gândesc să aibă copii vor adesea să încerce să adopte mai întâi un câine pentru a vedea dacă își pot asuma responsabilitatea. Îngrijirea câinilor necesită, în general, mai multă implicare decât în cazul pisicilor, subliniază cercetătorii în lucrare, care imită mai îndeaproape creșterea copiilor.

Studiul a dezvăluit și o altă descoperire interesantă: în timp ce adoptarea unui câine este asociată cu o probabilitate crescută de a avea un bebeluș, un copil pare să reducă probabilitatea de a adopta un patruped.

Cercetarea este specifică Taiwanului, dar oferă dovezi cheie că scăderea ratei natalității nu este cauzată de stăpânii de animale. Așadar, există cu siguranță o mulțime de motive pentru care oamenii aleg să nu aibă copii, dar câinii sunt nevinovați în această dezbatere.