Viralul zilei | Nici nu a știut ce l-a lovit. Reacția unui cățel Teckel când a fost atacat de sora felină din senin (VIDEO)

Un cățel din rasa Teckel nici nu a știut ce l-a lovit atunci când a fost atacat din senin de sora felină, iar reacția sa a devenit virală. Privirea micuțului a făcut deliciul internauților.

Reacția unui cățel Teckel când a fost atacat de sora felină

În timp ce se relaxau pe o canapea, un cățel și o pisică păreau că au cea mai bună relație din lume. Micul Teckel părea chiar adormit, iar sora felină îi arăta afecțiune și îl pupa de zor. La un moment dat, însă, probabil deranjată că fratele nu îi arăta la rândul său atenție, pisica a atacat.

Dacă nu se ferea la timp, cățelul ar fi putut fi rănit, căci pisica a sărit nu doar cu dinții, ci și cu ghearele spre fața lui. Totul s-a întâmplat rapid, iar în timp ce pisica a rămas nemișcată și mai ales neimpresionată de faptul că fratele său a fost speriat, micuțul s-a uitat direct la stăpânul său prin camera video care a surprins toată scena.

„Ai văzut asta? Nu am meritat așa ceva…”, a scris stăpânul celor doi în descrierea videoclipului, ca și cum ar fi interpretat la fix privirea micului Teckel.

Val de compasiune pentru micuțul cățel

Comentariile au început să curgă, fiind peste 3.500 de persoane care și-au exprimat opinia cu privire la atacul neașteptat al pisicii, dar și la reacții inedită a câinelui.

Mulți dintre cei car au lăsat comentarii susțin că acea pisică ar fi trebuit să dispară imediat din peisaj după un astfel de comportament brusc și fără justificare.

„Acea pisică ar trebui să plece imediat!”, „De asta nu am eu o pisică”, „Aș îmbrățișa imediat acel sărăcuț cățel și fugări pisica afară”, „De ce niciodată nu aud pe nimeni că spune cuvântul „Nu” atunci când o pisică e rea?”, sunt o parte dintre comentariile care blamează dur comportamentul pisicii.

