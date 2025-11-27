Un teckel simpatic are o obsesie amuzantă: să se plimbe cu un băț uriaș în gură prin tot orașul. Goose este o atracție canină în New York (VIDEO)

Un teckel din New York are o obsesie amuzantă: să care un băț uriaș pe străzile din Manhattan. Pentru Goose, care locuiește în New York, „natura” vine sub forma unui băț lung. De fapt, contul său de TikTok, numit @bigstickgoose, îl arată pe câine în diferite ipostaze cum cară bețe de două ori mai mari decât el prin tot orașul, pășind energic cu lăbuțele lui mici.

Goose nu se plimbă fără băț

Teckelul maro defilează prin New York purtând o jachetă atrăgătoare și etalându-și îndemânarea cu bățul. Într-unul dintre videoclipuri, stăpânul îl plimbă pe Goose pe trotuar, în timp ce – desigur – acesta ține în gură bățul său emblematic.

Pe fundal se aude cum cineva spune: „Cel mai amuzant lucru pe care l-am văzut toată săptămâna!”, iar noi suntem complet de acord. Mai târziu, filmarea arată o femeie care merge în fața lui Goose și spune că este pe FaceTime cu mama ei, căreia i-l arată pe simpaticul patruped cum cară bățul uriaș.

Apoi vedem doi oameni apropiindu-se de Goose, iar bărbatul începe să aplaude în semn de apreciere pentru încăpățânarea cu care câinele ține bățul în gură.

Într-un alt videoclip, animalul este surprins intrând în holul unui bloc de apartamente, însă bățul este prea mare pentru ușă. Totuși, după câteva manevre ingenioase, reușește să-l strecoare.

De ce iubesc câinii bețele

În primul rând, sunt distractive! Bețele scot la iveală instinctul de vânător al câinelui. Indiferent că vorbim despre un Chihuahua sau un Ciobănesc German, toți câinii au instincte naturale de vânătoare, iar bețele îi readuc în această stare. În plus, arată și se simt puțin ca niște oase.