Viralul zilei | Câinele care nu se poate opri din zâmbit după ce a fost adoptat. Și-a așteptat noua familie șase ani (VIDEO)

Un videoclip emoționant îl arată pe Chuck, câinele care nu se poate opri din zâmbit după ce a fost adoptat. Blănosul a așteptat într-un adăpost să fie luat de o familie iubitoare nu mai puțin de șase ani.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câinele care nu se poate opri din zâmbit după ce a fost adoptat

Chucky Cheese, cum îl numesc noii săi stăpâni, pur și simplu nu se poate opri din zâmbit. Este atât de fericit că în sfârșit are o casă încât tot ce face este să zâmbească cu gura până la urechi și să se relaxeze pe canapeaua familiei.

Povestea lui Chuck este oricum grăitoare, atât pentru felul în care el se comportă, cât și pentru familia sa. Noua sa mamă, Erin, a povestit cum fostul lor câine, Rhino, a murit, astfel că au vrut să salveze un alt cățel matur pentru a-i oferi ultimii ani liniștiți.

Astfel l-au ales pe Chuck, în vârstă de 10 ani, la scurt timp după pierderea lui Rhino, dar la puțin timp înainte de nașterea copilului lor.

În secțiunea de comentarii, atât pe Facebook, cât și pe TikTok, oamenii sunt uimiți de cât de fericit poate fi Chuck, însă nici nu e de mirare, dată fiind iubirea de care are parte spre final de viață.

Citește și: