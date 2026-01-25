VIRALE

Viralul zilei | Câinele care nu se poate opri din zâmbit după ce a fost adoptat. Și-a așteptat noua familie șase ani (VIDEO)

Raluca Alexe 25 ianuarie 0 comentarii
caine care zambeste sursa foto: colaj, captura video, TikTok - newandoldsouls

Un videoclip emoționant îl arată pe Chuck, câinele care nu se poate opri din zâmbit după ce a fost adoptat. Blănosul a așteptat într-un adăpost să fie luat de o familie iubitoare nu mai puțin de șase ani.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Câinele care nu se poate opri din zâmbit după ce a fost adoptat

Chucky Cheese, cum îl numesc noii săi stăpâni, pur și simplu nu se poate opri din zâmbit. Este atât de fericit că în sfârșit are o casă încât tot ce face este să zâmbească cu gura până la urechi și să se relaxeze pe canapeaua familiei.

Povestea lui Chuck este oricum grăitoare, atât pentru felul în care el se comportă, cât și pentru familia sa. Noua sa mamă, Erin, a povestit cum fostul lor câine, Rhino, a murit, astfel că au vrut să salveze un alt cățel matur pentru a-i oferi ultimii ani liniștiți.

Astfel l-au ales pe Chuck, în vârstă de 10 ani, la scurt timp după pierderea lui Rhino, dar la puțin timp înainte de nașterea copilului lor.

În secțiunea de comentarii, atât pe Facebook, cât și pe TikTok, oamenii sunt uimiți de cât de fericit poate fi Chuck, însă nici nu e de mirare, dată fiind iubirea de care are parte spre final de viață.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

sursa foto: colaj, captura video, TikTok - newandoldsouls

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *