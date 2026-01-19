Viralul zilei | Un câine a învățat să folosească toaleta pentru a nu mai ieși în frig. Cum a reacționat stăpânul când l-a văzut (VIDEO)

Din cauza temperaturilor scăzute de afară, un câine a învățat să folosească toaleta la cel ca un om pentru a nu mai ieși în frig. Stăpânul blănosului a rămas șocat atunci când l-a surprins.

Un câine a învățat să folosească toaleta pentru a nu mai ieși în frig

Un tânăr a postat un clip de-a dreptul amuzant cu animalul său de companie, un cățel care refuză să mai iasă afară pentru a-și face nevoile. Din cauza temperaturilor scăzute, blănosul a decis că cel mai bine învață să folosească toaleta la fel ca oamenii lui.

În acest fel, nu doar câinele scapă de stresul plimbărilor prin frig, ci și stăpânul său. Imaginile s-au viralizat rapid, adunând aproape 172 de mii de aprecieri, 14 mii de salvări și aproape două mii de comentarii. Printre cei care au comentat la postare se numără și persoane care s-au întrebat dacă imaginile nu sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, dat fiind faptul că rareori vedem câini care reușesc să folosească un wc astfel.

Alți internauți s-au declarat uimiți de felul în care câinele evită frigul și îl laudă pe stăpân pentru inițiativa de a învăța animalul să folosească toaleta într-un mod aproape uman.

„Și când te gândești că animalele nu sunt inteligente…ne dau clasă, iubire și empatie”, „Dragul de el, uneori animalele ne surprind cu istețimea lor”, „Ăsta e cel mai avansat câine din istorie”, sunt o parte dintre comentariile adunate la postarea de pe TikTok a utilizatorului @ionutghita69.

