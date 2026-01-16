O poveste demnă de spus este a unui tânăr pasionat de sport care, în timpul unui antrenament, și-a dat seama că trebuie să adopte pisica portocalie care l-a tot întrerupt.

O pisică portocalie l-a convins să o adopte

Niklas, din Grecia, obișnuiește să se antreneze în parc. În timpul unui antrenament, o pisică portocalie s-a apropiată fără teamă și a început să ceară afecțiune. După o interacțiune simpatică, pisica a vrut să se odihnească puțin iar locul perfect pentru ea a fost chiar tricoul lui Niklas, semn că felina deja și-a făcut alegerea. Povestea lor a fost publicată pe pagina de YouTube „The Dodo”.

În următoarele zile, istoria s-a repetat. Pisica l-a abordat pe tânăr până ce acesta a început să își pună întrebări legate de adopția ei. Nu i-a păsat că este o pisică de pe stradă, ci doar că este frumoasă, doritoare de atenție și foarte prietenoasă.

Într-un final, după ce s-a sfătuit cu iubita lui, dar și cu o prietenă care deține un adăpost de pisici, Niklas a decis să ia pisica acasă. A făcut asta abia după ce a dus-o la veterinar, unde s-a constatat că nu este cipată, deci nu are stăpân, dar și că nu are boli.

„Pisica aia deja te-a adoptat pe tine”

Ajunși acasă, felina a fost puțin speriată și timp de aproape 30 de minute a refuzat să vină să mănânce. A inspectat cu atenție fiecare colț al noii sale case și când în sfârșit s-a adaptat și a adormit lângă noul său părinte, și-a dat seama că acolo trebuie să fie. Astfel, atât Niklas, cât și pisica portocalie au dezvoltat o relație de iubire ce cu siguranță nu va putea fi stricată în timp.

Clipul a adunat numeroase aprecieri și comentarii, unele dintre ele de-a dreptul savuroase: „Pur și simplu sunt atât de mulți bărbați fără cămașă care rătăcesc fără țintă în zilele astea, încât e sfâșietor. Noroc că pisica aia era prin zonă exact atunci ca să-l salveze…”, „Pisica aia deja te-a adoptat pe tine”, „Drăguț că el chiar credea că are vreo opțiune”, „E drăguț să vezi încă o pisică ce adoptă un om”.

