Viralul Zilei | Ce le spune un copil mic câinilor săi atunci când crede că nimeni nu îl aude. Experimentul adorabil care a surprins internetul (VIDEO)

Nimeni nu știe ce le spune un copil mic câinilor atunci când nimeni nu îl aude, însă acum s-a aflat în urma unui experiment ingenios al unei mame din America. Totul a fost filmat și postat pe Instagram.

Ce le spune un copil mic câinilor săi atunci când crede că nimeni nu îl aude.

O fetiță de doar doi ani a surprins internetul cu dialogul purtat cu cei doi câini ai familiei, neștiind că mama sa i-a montat un microfon pentru a surprinde ceea ce spune. Nu mică le-a fost surpriza spectatorilor când au auzit cât de grijulie este cea mică și cum își instruiește prietenii blănoși cu privire la măsurile de siguranță atunci când merg la plimbare.

Fără să știe că este filmată și înregistrată, micuța Olivia și-a luat rolul de părinte de câini foarte în serios, dând dovadă de o responsabilitate rar întâlnită chiar și în rândul adulților.

În cadrul „celei mai periculoase plimbări din lume”, Olivia își atenționează prietenii: „Vă rog să mergeți pe trotuar”. Când a observat o plantă cu țepi, i-a spus unuia dintre câini: „Ai grijă Lady, pentru că vei fi înțepată. Este periculos”.

Micuța Olivia își instruiește cu seriozitate prietenii blănoși

În momentul în care observă mașini apropiindu-se, anunță alergând: „Vine o mașină, vă rog să vă grăbiți”. O altă parte amuzantă este atunci când micuța Olivia își anunță unul dintre câini, arătându-i chiar cu degetul de ce să se ferească: „Ăsta e rahat de coiot. Să nu îl atingi absolut deloc, bine?”.

Imaginile au fermecat internauții, care nu au fost surprinși doar de faptul că Olivia vorbește atât engleză, cât și japoneză, ci mai ales de faptul că este foarte responsabilă și serioasă când vine vorba de siguranța prietenilor săi blănoși.

