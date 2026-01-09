Ce se întâmplă când lași câinele singur acasă? Dave a demonstrat că niciun stăpân nu e pregătit pentru așa imagini: „Scenariul din Singur acasă este mereu o idee proastă!”

O familie de americani a decis să-și lase câinele, pe nume Dave, singur acasă pentru o seară. La întoarcere, cuplul a avut un mare șoc: locuința era devastată, rezultatul unui adevărat „război” declanșat de patruped împotriva lenjeriei de pat și a pernelor decorative.

Dave, câinele care a recreat haosul din „Singur acasă”

Povestea a fost împărtășită pe rețelele sociale de utilizatoarea @lisacorbz1, care a surprins dezastrul în imagini. „L-am lăsat prima dată pe Dave singur doar pentru o seară”, a scris proprietara pe Threads, iar postarea a devenit rapid virală, strângând zeci de mii de aprecieri și comentarii amuzante.

Internauții nu s-au lăsat mai prejos, glumele și reacțiile curgând rapid: „Serios, l-ați lăsat singur cu o canapea care poate exploda?”, a comentat un utilizator. Altul a adăugat: „Scenariul din Singur acasă de Crăciun este mereu o idee proastă, iar Dave a demonstrat asta!”.

În timp ce unii au râs de dezastrul provocat de patruped, alții l-au apărat, sugerând că Dave ar fi fost victima unei înscenări puse la cale de „infractori necunoscuți”.

Recomandările specialiștilor

Experții în comportamentul canin susțin că astfel de situații nu sunt neobișnuite. Potrivit Newsweek, majoritatea câinilor dorm atunci când stăpânii lipsesc, însă unii pot resimți stres sau plictiseală intensă, ceea ce îi determină să roadă obiecte sau să distrugă mobilierul.

Durata în care un câine poate fi lăsat singur depinde de mai mulți factori, precum vârsta, starea de sănătate și temperamentul. Puii au nevoie de mai multă atenție și supraveghere, în timp ce un câine adult ar trebui lăsat singur cel mult 4 până la 6 ore, recomandă specialiștii.