Ce se întâmplă în mintea câinelui tău când pleci de acasă: teama de abandon îi poate afecta grav

Protecția Animalelor din Marea Britanie (RSPCA) a emis un avertisment pentru stăpânii animalelor de companie care le lasă pe acestea singure acasă mult timp. Proprietarii trebuie să fie mult mai atenți la emoțiile și trăirile blănoșilor pentru a minimiza impactul fenomenului anxietății de separare.

Avertisment RSPCA: de ce să nu îți mai lași câinele singur mult timp

Știm cu toții cât de greu este să plecăm de acasă atunci când prietenul nostru cel mai bun se uită cu tristețe la noi. De asemenea, cunoaștem și sentimentul de bucurie pe care atât noi, cât și necuvântătoarele îl resimțim atunci când ne întoarcem acasă. În ambele cazuri, este greu să le explicăm animăluțelor că suntem nevoiți să plecăm, iar întoarcerea noastră va fi rapidă, astfel că nu este nevoie să stea lângă ușă timp îndelungat să ne aștepte.

Ei nu înțeleg pe deplin, și de multe ori se întristează, iar pe termen lung acest lucru poate dăuna sănătății animalului, dar și relației cu stăpânii.

Utilizatorul TikTok @pawfyshop a explicat ce trece prin mintea unui câine în timpul absenței tale: „Când pleci, câinele tău nu doar «îți este dor de tine» – intră în panică ca un copil mic care și-a pierdut mama. Află cum experimentează câinii anxietatea de separare, simțind panică la fel ca și copiii mici. Descoperă sfaturi pentru a-ți ajuta animalul de companie să facă față mai bine!”

Pentru a atenua această tristețe, există, așadar, unele metode simple și ușor de aplicat. Printre ele se numără lăsarea acasă a unei piese vestimentare ca poate ajuta animalul să se simtă confortabil simțindu-ți mirosul. Dacă nu poți face asta, încearcă să îi asiguri companionului tău o activitate cu care să își ocupe timpul până te întorci, cum ar fi un covoraș pentru snuffling.

Cum să îți ferești animalul de teama de abandon

Aceste sfaturi vin ca urmare a unui avertisment emis de RSPCA prin care proprietarii de animale sunt îndemnați să nu își lase prietenii „să plângă” atunci când sunt singuri acasă. Această suferință poate provoca efecte severe din punct de vedere psihologic și neurologic.

„A înțelege de ce câinele tău reacționează urât când este lăsat singur poate fi dificil – mai ales că studiile arată că jumătate dintre câinii care suferă de comportamente legate de separare nu vor prezenta niciun semn atunci când ești cu ei.

Asigură-te întotdeauna că are lucruri interesante de făcut când nu ești cu el. Poți să-i dai câinelui tău o jucărie de mestecat de lungă durată, cum ar fi o jucărie Kong de pluș, o jucărie de mestecat cu aromă de carne sau o minge cu recompense atunci când plănuiești să ieși afară”, explică reprezentanții organizației de protecție a animalelor.

