România lui 2026 continuă să fie țara abandonului. Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, 6 pui au fost găsiți legați de picioare și lăsați să piară pe un câmp de la marginea Capitalei. Doar norocul a făcut ca cineva să îi vadă și să nu treacă nepăsător. Iubitorii de animale s-au mobilizat, iar la câteva zile distantă, fiecare a pornit la casa lui, către o nouă viață, alături de oameni cu suflet mare. Este doar una dintre miile de povești care inund zi de zi internetul și opinia publică. Și una dintre puținele cu final fericit. Pentru că în această situație, cățeii și-au găsit o familie. Dar, de cele mai multe ori, patrupedele abandonate nu supraviețuiesc sau, în cel mai bun caz, ajung după gratiile reci ale adăposturilor unde, de obicei, își petrec tot restul vieții.

Abandonul, pedepsit prin lege în România

Cu toate că abandonul animalelor este considerat contravenție de legislația din România și se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei, iar în cazuri de cruzime se poate transforma în faptă penală și vinovatul este pasibil de pedeapsa cu închisoarea, numărul necuvântătoarelor lăsate pe străzi nu scade. Nici amenzile și nici pedepsele nu par să-i descurajeze pe români. Și în niciun caz aspectul moral. Așa se face că doar în București, capitală europeană cu pretenții de metropolă dezvoltată, în 2025, în adăposturile ASPA au ajuns peste 2.300 de câini.

Lipsa educației și a banilor, principalele motive de abandon

Iar lista poate continua cu toate orașele tării, întrucât abandonul este un fenomen care nu iartă nicio urbe, sat ori comună mioritică. Autoritățile încă se luptă cu mentalitatea celor care își țin câinii legați în lanțuri. S-au făcut sute de apeluri în vară, la inundațiile din județul Galați, la fel cum se fac ori de câte ori vine potopul. Mulți fug din calea apelor, dar uită de cel mai bun prieten al omului, cel care păzește gospodăria cu prețul propriei vieți, până în ultimul moment. Îl lasă când are o problemă de sănătate, când nu le place orice în comportamentul lui, ori îi lasă puii în stradă atunci când se înmulțește, cu toate că exact cei care îl au în grijă nu respectă legea și nu sterilizează animalul.

„Din păcate, nu avem această cultură de a considera animalul o parte din familie, sau chiar dacă îl considerăm așa, decidem să îl abandonăm, iar asta arată alte probleme în substraturile conștiinței noastre societale” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Laura Fincu, fondatoarea Asociației Sache.

Sistemul public de sănătate pentru animale, esențial

Totodată, în lipsa unui sistem public de sănătate pentru animale, costurile întreținerii unui patruped li se pot părea unora o problemă. Iar acolo unde statul nu face, organizațiile neguvernamentale se ocupă.

„Din păcate, nu există un sistem public de sănătate pentru animalele care ajung fără casă, așa că, în mod evident, nevoia unor instituții ca a noastră, spitale veterinare sociale, clinici veterinare sociale devine tot mai pregnantă. De aceea am construit acest spital veterinar social, sperând ca, odată cu existența noastră, cu posibilitatea de a oferi servicii medicale oamenilor, poate să scădem numărul motivelor care duc la abandon,” a mai spus Laura Fincu.

Semne de însănătoșire morală a societății românești

Totuși, se fac pași mici spre normalitate. Cu fiecare asociație, fiecare serviciu de protecția animalelor care întreprind acțiuni, se simt îmbunătățiri. În mentalitate, în percepție, în atitudinea față de animale, în general. Campaniile de educare din școli sunt tot mai numeroase, iar copiii învață încă de la cele mai fragede vârste despre empatia și iubirea față de necuvântătoare. Tot mai multe persoane publice se alătură adoptatorilor animalelor fără stăpân și creează modele de urmat prin propriul exemplu. Așa se face că numărul adopțiilor crește de la an la an. Iar asta arată o societate care începe să se vindece, puțin cate puțin.

„Deși în ultimii ani numărul adopțiilor din adăposturi a crescut, ceea ce este un semn de însănătoșire morală a societății prin faptul că sunt tot mai mulți oameni care se gândesc să ofere o a doua șansă unui animal în nevoie, din păcate nu este direct proporțional cu numărul abandonurilor post adopție.”

Iar asta le arată tuturor celor care acționează în zona de bunăstare a animalelor că trebuie să continue treaba, pentru ca și România să intre pe harta societăților sănătoase.