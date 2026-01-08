Un instrument recent de evaluare a sănătății câinilor, Innate Health Assessment (IHA), din Marea Britanie, recomandă să nu se reproducă câini cu gene merle și reaprinde dezbaterea privind viitorul acestei gene în rasele canine, notează Dogs Today.

Ce este gena merle la câini

Merle este o genă care influențează culoarea blănii, creând un aspect marmorat, cu pete mai deschise și, uneori, ochi albaștri sau de culori diferite. Deși vizual spectaculoasă, gena merle poate aduce și riscuri serioase pentru sănătate, mai ales atunci când doi câini merle sunt împerecheați.

Căței care moștenesc două copii ale genei merle, denumiți adesea „double merle”, au un risc crescut să fie surzi, să aibă probleme de vedere și alte deficiențe senzoriale, cauzate de lipsa pigmentului în ochi și urechea internă.

Susținătorii poziției IHA consideră că reproducerea câinilor merle implică riscuri evitabile și că aspectul fizic nu mai trebuie să primeze asupra sănătății. Ei subliniază sprijinul puternic pe care IHA îl are din partea organizațiilor veterinare și de protecție a animalelor, alături de scopul mai larg de a reduce suferința cauzată de trăsăturile ereditare. Din această perspectivă, eliminarea treptată a genei merle ar fi un pas important pentru îmbunătățirea bunăstării câinilor pe termen lung.

O poziție mai precaută

Alții, însă, cer prudență. Ei argumentează că gena merle nu este dăunătoare în sine, dacă reproducerea este responsabilă, iar problemele apar în principal din cauza practicilor de împerechere nesigure, nu a genei în sine. Criticii avertizează că solicitările de eliminare a genei simplifică excesiv genetică complexă, pot reduce diversitatea genetică și pot stigmatiza nedrept anumite rase și crescători responsabili, care evită deja împerecherile riscante.