România se află într-un moment crucial pentru protecția animalelor. Modificarea OUG 155/2001 este în dezbatere publică la Senat, iar cetățenii au doar 48 de ore pentru a-și trimite opiniile și a influența decizia legislativă.

Ce se schimbă prin modificarea OUG 155/2001

Cele mai importante modificări propuse includ:

Interzicerea eutanasierei câinilor din adăposturi , o măsură care pune capăt unei practici controversate.

Recunoașterea animalelor ca ființe , un pas uriaș pentru drepturile lor.

Îmbunătățirea condițiilor pentru găinile de ouă , care nu vor mai fi crescute în baterii, ci în spații decente și sigure.

Aceste schimbări au potențialul de a transforma modul în care animalele sunt tratate în România, oferindu-le protections legale reale și condiții mai bune de viață.

Industria eutanasierii încearcă să influențeze procesul

Consultarea publică a fost deja invadată de opinii coordonate din zona industriei eutanasierii. În prezent, există 49 de opinii aproape identice, toate promovând interese financiare: contracte și milioane de euro obținute din capturarea și uciderea câinilor.

Este esențial ca vocea cetățenilor să fie auzită și să contrabalanseze aceste influențe comerciale.

Cum poți trimite propria opinie

Asociația Dreptate pentru Animale a pus la dispoziție 100 de motive clare, formulate profesional, pe care le poți folosi pentru a transmite opinia ta către Senat.

De ce este important să participi

Fiecare opinie contează. În acest moment, vocea publicului este singura care poate contracara interesele financiare care pun în pericol viața animalelor. Trimițând opinia ta:

Sprijini dreptul la viață al câinilor din adăposturi.

Susții recunoașterea animalelor ca ființe.

Contribui la condiții mai bune pentru găinile de ouă.