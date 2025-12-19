Mai multe organizații neguvernamentale din România au adresat o scrisoare deschisă către Guvern, atrăgând atenția asupra cheltuielilor uriașe dedicate gestionării câinilor fără stăpân prin metode dovedite ineficiente și inumane. ONG-urile solicită tranziția rapidă către politici sustenabile, bazate pe sterilizare, educație și integrarea câinilor în societate, în locul eutanasierilor repetate care nu aduc rezultate pe termen lung.

Scrisoarea detaliază discrepanțele între măsurile de austeritate aplicate populației și alocările bugetare pentru capturarea și uciderea câinilor fără stăpân, oferind argumente economice, morale și sociale pentru schimbarea urgentă a politicilor actuale. Mai jos, redăm integral mesajul ONG-urilor către autorități.

În atenția: Președintelui României Nicușor Dan, Președinte ANSVSA Alexandru Bociu,

Scrisoare deschisă adresată Prim-ministrului României Ilie Bolojan

Scrisoare deschisă pentru clarificarea priorităților de austeritate în managementul câinilor fără stăpân

Discrepanță între aplicarea măsurilor care afectează toate categoriile de populație și utilizarea fondurilor publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân: societatea civilă are nevoie de începerea rapidă a tranziției spre politici eficiente și de integrare socială.

Stimate Domnule Prim-ministru,

În contextul măsurilor de austeritate care afectează în mod direct toate categoriile societății, inclusiv și mai ales pe cele care se confruntă cu mai multe tipuri de vulnerabilități, având în vedere responsabilitatea Dumneavoastră pentru o bună guvernare, protecție a interesului public și utilizarea eficientă a banului public, vă solicităm clarificare și intervenție în aspectele care urmează.

Discrepanța dintre măsuri – creșterea semnificativă a taxelor și prețurilor, reducerea facilităților pentru dizabilități – și menținerea sau chiar creșterea alocărilor bugetare pentru capturarea și uciderea la nesfârșit a câinilor fără stăpân, după 25 de ani de eșec cu exact această strategie care nu respectă principiul eficienței, proporționalității și interesul public – trebuie clarificată public.

Acest sistem consumă anual zeci de milioane de euro, nu reduce durabil sau considerabil numărul de animale, generează un cerc vicios de cheltuieli greu de urmărit, recurente, expune statul intern și extern la traume, critici, lipsire de drepturi și alte efecte profund negative. Peste 1 miliard de euro au dovedit deja eșecul prin moartea a 1,5 milioane de câini.

Problema câinilor nu este una emoțională, ci una de bună guvernare și civilizație.

Situația fondurilor publice nereglementate și cheltuite tot mai accelerat pentru gestionarea păguboasă și inumană a populației de câini fără familie, bazată pe un sistem dovedit ineficient, lipsit de etică și eficiență economică, cu cheltuieli recurente nejustificate, trebuie remediată rapid.

Doar luna trecută, s-au alocat aproximativ 500 000 euro la nivel național, pentru centre cu rată de mortalitate de aproape 90%, conform cainifarastapan.ro. Impactul economic, moral, psihic, fizic și de mediu al acestei probleme nu mai este tolerabil. Vă reamintim că nu există nicio reglementare legată de cât se poate captura și ucide, la ce preț, câte cadavre se pot arde, ce impact de mediu și asupra sănătății are logistica acestui mecanism, precum și multe alte detalii absurde care contrazic alte legi în vigoare.

Aveți datoria, mai ales în constrângerea bugetară, de a asigura coerența politicilor publice, eficientizarea utilizării banilor publici și protejarea interesului general prin soluții eficiente și sustenabile. De aceea, în cele ce urmează, vă cerem oprirea înmulțirii câinilor și integrarea lor în societate. Dispunem de cadrul legal pentru a implementa politici sustenabile însă este aplicat fragmentat, subfinanțat și sabotat de interese economice care mențin această problemă de decenii. Există un număr considerabil de câini care pot fi pregătiți pentru suport emoțional, terapie asistată de animale și servicii.

Aveți datoria profesională și morală de a coordona politicile publice spre soluții care funcționează, de a opri risipa bugetară mascată sub forma unor servicii repetitive și ineficiente, contradictorii cu bunele practici din domeniu, precum aveți și datoria de a impune o tranziție reală de la politici reactive la politici preventive.

Sterilizarea este dovedit mai ieftină și eficientă, lucru dovedit atât la nivel local cât și internațional, atestat de OMS încă din anii 1980. Sterilizarea este verificabilă ca impact și compatibilă cu o societate empatică, implicată, informată.

Percepția națională asupra problemei trebuie să fie mutată spre integrare socială.

A venit timpul să interveniți și la nivelul percepției profund deviate. Câinii nu reprezintă o problemă de salubritate, ci o oportunitate de integrare socială pentru oameni și animale. Creșterea calității vieții este rezultatul garantat al acestor politici, iar România trebuie să și le asume cu celeritate, date fiind nevoia și resursele abundente. Serviciile oferite de câini nu pot fi egalate de nicio tehnologie, iar progresul evoluției conexiunilor om-câine este măsurabil și relevant.

În acest sens, vă solicităm facilitarea și integrarea în societate a câinilor sterilizați și formați ca animale de suport emoțional pentru societate, și terapie și servicii in instituții publice: tribunale, spitale, centre de seniori și nu numai. Integrarea întregului proces, de la modificarea cadrului legislativ la promovarea tranziției și susținere publică, precum și operațională, trebuie să pornească de la nivel guvernamental, și trebuie să fie o componentă a sistemului de management.

Domnule Prim-ministru, aceste măsuri sunt complementare, firești și deja folosite cu succes în țări civilizate; proiecte pilot se fac și în țara noastră, cu eforturi majore și rezultate deosebite. Prin integrare, contribuim și la problema cazării temporare, la schimbarea percepției și la optimizarea procesului de management la nivel macro . Contribuim și la creșterea oportunităților de muncă. Fiecare pas crește calitatea vieții oamenilor și animalelor. Transformați vulnerabilitatea umană și cea animală din probleme în oportunități cu impact real.

Solicitări:

Tranziția urgentă către politica de gestionare prin sterilizare și educație: centre de sterilizare fixe și mobile, campanii de informare, controale și investiție masivă în logistică și resurse deja existente pentru a aborda, într-un final, problema în mod sistemic și coordonat; asumarea la nivel guvernamental a politicilor de prevenție cu excluderea explicită a celor actuale, dovedite ineficiente. Demararea imediată a cadrului legal și administrativ pentru a integra și forma câini de suport emoțional și terapie, ca parte a sistemului de management, în instituțiile publice, inclusiv tribunale, spitale, penitenciare, centre seniori și nu numai; creșterea calității vieții oamenilor și animalelor prin politici cu impact real în societate.

Austeritatea nu poate fi selectivă în acești parametri și nici nu poate continua sisteme costisitoare, ineficiente și lipsite de umanitate, în 2025, în timp ce protecția socială este slăbită.

Cu deosebit respect,

