Luni, parlamentarii României au primit un pachet legislativ care propune modificarea integrală a legislației privind gestionarea câinilor fără stăpân, un proiect la care au contribuit atât ONG-uri de protecția animalelor, cât și instituții publice și specialiști în domeniu.

România discută schimbări pentru câinii fără stăpân

Cea mai importantă prevedere a acestui proiect de lege este renunțarea la eutanasierea câinilor sănătoși după 14 zile lucrătoare, o măsură considerată ineficientă și crudă de către specialiști. În adăposturile ASPA, de exemplu, eutanasia câinilor sănătoși nu se mai aplică din 2017, însă în alte zone ale țării se eutanasiază încă sute de mii de câini anual, fără ca problema câinilor fără stăpân să fie rezolvată.

În paralel cu depunerea propunerii legislative, parlamentarii au primit o scrisoare deschisă extrem de documentată, transmisă simultan de organizații pentru protecția animalelor, activista Ioana Cosma și deputatul Andrei Baciu. Scrisoarea susține implementarea unor soluții eficiente, precum programele de sterilizare în masă, care s-au dovedit singura metodă eficientă de reducere a populației canine fără stăpân.

Directorul general al ASPA, Cătălina Trănescu, a subliniat în cadrul unei conferinței de presă că România are nevoie de un cadru legislativ modern, aliniat la standardele europene, care să protejeze animalele și să ofere comunităților soluții durabile pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Această propunere legislativă marchează un pas important în România spre o abordare mai umană și mai responsabilă a problemelor legate de câinii fără stăpân, punând accent pe prevenție și pe protecția animalelor, mai degrabă decât pe măsuri radicale și controversate.