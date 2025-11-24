Luni dimineață, parlamentarii României au primit o scrisoare deschisă extrem de fermă și documentată, transmisă simultan de organizații pentru protecția animalelor, de activista Ioana Cosma și de deputatul Andrei Baciu. Scrisoarea vine în contextul în care, tot luni, urmează să fie depus în Parlament un pachet legislativ care modifică integral legislația privind gestionarea câinilor fără stăpân — un proiect la care au contribuit atât ONG-urile semnatare, cât și alte instituții publice și specialiști.

Cea mai importantă schimbare din proiectul de lege este renunțarea definitivă la eutanasierea câinilor sănătoși după 14 zile lucrătoare, măsură considerată ineficientă, crudă și profund depășită. Noul cadru legislativ propune alinierea României la standardele europene, prin programe de sterilizare în masă, singura soluție care a demonstrat rezultate reale în reducerea populației canine fără stăpân.

Scrisoarea transmisă integral parlamentarilor

„Situația câinilor fără stăpân din România reprezintă o problemă sistemică. Din anii ’90 și până în prezent, estimările arată că România a cheltuit peste 1,3 miliarde de euro pe servicii de eutanasiere (conform unui studiu PETA realizat în 2020, care indica cheltuieli de aproximativ 1 miliard de euro în perioada 2000–2020, iar datele din SICAP din ultimii cinci ani arată încă 300 de milioane de euro direcționați către eutanasiere).

Faptul că România a cheltuit 1,3 miliarde de euro pe eutanasieri, iar în continuare se estimează existența a circa 5 milioane de câini în țară, demonstrează ineficiența profundă a acestui sistem de gestionare.

Este momentul să înlocuim această practică barbară cu o măsură civilizată, adoptată în toate statele europene: înlocuirea eutanasierii câinilor sănătoși sau tratabili cu programe de sterilizare în masă.

Dintr-un mascul și o femelă nesterilizați se pot naște, în doar 6 ani, aproximativ 67.000 de pui care nu au cerut să vină pe lume. Capturarea și eutanasierea lor ar costa aproximativ 13.400.000 de euro. Cu aceeași sumă s-ar putea steriliza circa 268.000 de câini, adică peste 5% din întreaga populație canină a României.

Țara noastră traversează o perioadă de austeritate, iar necesitatea reducerii deficitului în următorii ani este evidentă. Prin urmare, nu vorbim doar despre înlocuirea unei măsuri inumane, ci și despre o soluție financiară rațională, care aduce economii semnificative la bugetul de stat.

Dincolo de aspectul gestiunii, România trebuie să recunoască animalele ca ființe capabile de durere și nevoi, și să depășim paradigma depășită potrivit căreia un animal ar fi doar un bun material. Nu putem pune niciodată semnul egalității între un scaun și un câine, o pisică, un cal sau orice alt animal din gospodărie.

Vă adresez această scrisoare în numele iubitorilor de animale, care însumează mult peste 2 milioane de oameni (un sondaj INSCOP realizat în 2025 relevă faptul că mai mult de 57% dintre români dețin un animal de companie, iar câinii sunt preferați de aproape jumătate dintre români), în speranța că veți susține prin vot proiectul nostru de lege, făcând totodată ceea ce este bine pentru România și pentru animalele care, pentru foarte mulți oameni – inclusiv persoane vulnerabile – reprezintă sprijin, companie și, uneori, sens în viață.

Nu trebuie să iubim animalele, dar suntem cu toții obligați moral să le respectăm.”

Un moment istoric: România poate schimba definitiv modul în care gestionează câinii fără stăpân

În ultimele trei decenii, România a investit masiv în eutanasiere, fără rezultate vizibile: milioane de câini continuă să se nască, să fie abandonați sau să ajungă în adăposturi supraaglomerate. Noul proiect legislativ este primul care acceptă realitatea: problema nu se rezolvă ucigând câini, ci oprind cauza — reproducerea necontrolată.

Implementarea sterilizărilor în masă, gestionarea responsabilă a animalelor, educația populației și transparența adăposturilor pot transforma complet situația.

Scrisoarea semnată de ONG-uri, Ioana Cosma și deputatul Andrei Baciu transmite un mesaj clar: România are obligația morală și legislativă de a adopta soluții moderne, eficiente și umane.