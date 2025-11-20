În România anului 2025, câinii încă sunt tratați ca niște obiecte. Adevărate atrocități se întâmplă în unele adăposturi, acolo unde patrupedele fără stăpân sunt ținute în condiții de neimaginat, fără să fie hrănite și lăsate să se ucidă între ele. După 90 de zile, supraviețuitorii care nu sunt adoptați sunt și ei uciși cu cruzime. Pentru că România este printre puținele țări în care eutanasierea încă este legală. Un peisaj care nu ar trebui să existe într-o țară dezvoltată, membră a Uniunii Europene, dar care, din păcate, este prezent în multe zone din țară și nu ne face deloc cinste.

O lege care provoacă doar suferință

Autorități pentru Protecția Animalelor și reprezentanți ai mai multor ONG-uri s-au reunit, joi, în cadrul conferinței “Fără animale ucise din bani publici”, cu scopul de a aduce în discuție necesitatea schimbării legislației în țara noastră.

”În România se gestionează foarte prost această problemă majoră a câinilor fără stăpân. S-au cheltuit sute de milioane de euro în ultimii 14 ani pe o activitate ineficientă, mai exact, prin legea eutanasiei. Nu rezolvăm problema capturând, chinuind câinii în acele adăposturi care în realitate sunt lagăre de exterminare a câinilor fără a avea vreo eficiență. Se cheltuie sume exorbitante doar pentru ca niște șmecheri să se îmbogățească. Nu scăpam niciodată de câinii fără stăpân în acest mod și această lege nu provoacă decât suferință,” a declarat Marius Chircă, fondator Kola Kariola.

”În vremurile moderne pe care le trăim nu ne mai putem raporta la animale doar ca la niște obiecte. De douăzeci și ceva de ani, România gestionează problema câinilor fără stăpân prin eutanasiere în masă. Adică iau câinii de pe stradă și îi omoară. Degeaba facem asta, că nu rezolvăm nimic. Câinii trebuie luați din stradă și sterilizați, iar oamenii informați și educați,” a declarat Hilde Tudora, directorul Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov.

Medicul veterinar Emma Stratulat a vorbit despre felul în care funcționează unele adăposturi private din zona Moldovei, adevărate lagăre pentru câini, create strict ca niște afaceri.

”În zona Moldovei, mă lupt cu 2 adăposturi private a căror cifră de afaceri, în 2024, s-a ridicat la peste 5 milioane de lei . Vorbim din păcate despre o sifonare a banului public, pentru că acești câini nu au parte de o moarte demnă. Sunt lagăre de exterminare, sunt înfometați și lăsați să se lupte între ei pentru a putea avea cât mai mult profit. Vorbim de sume între 500 și 1.500 de lei per câine. Iar în cele mai multe dintre cazuri profitul e de 90%,”a spus aceasta.

Petiție pentru eliminarea eutanasiei, semnată de peste 50.000 de români

”S-a dovedit, în toți acești ani, din 2013 și pană în prezent, de când s-a eutanasiat încontinuu în fiecare an, că numărul de câini de pe străzi nu a scăzut, nu sunt mai puțini câini fără stăpân, deci eutanasia a eșuat cu succes. Prin urmare, este evident că trebuie să punem viața pe primul loc și să renunțăm efectiv la a ucide animale care nu au nicio vină că s-au născut într-o curte sau în alta,” a spus Cătălina Trănescu, directorul ASPA București.

În acest context, propunerea de modificare a legii care permite în prezent eutanasierea câinilor fără stăpân va fi depusă, luni, la Parlament. În acest sens au fost deja strânse și semnături ale unei petiții care solicită asta. Peste 50.000 de oameni au semnat până acum. Semnează și tu aici!