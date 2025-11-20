România este printre puținele țări în care eutanasierea câinilor fără stăpân încă se mai aplică. O metodă barbară care nu rezolvă problema înmulțirii necontrolate a animalelor fără adăpost. O spun studii nenumărate și analize aplicate. Lucrurile s-ar putea schimba, însă, în curând. Un proiect de modificare a actualei legi urmează să fie depus la Parlament săptămâna viitoare.

“Luni, e un pas important. Depunem proiectele la care am lucrat toată vara. Apoi, reluăm dezbaterile în Parlament pentru că, din păcate, mai sunt multe de schimbat și de făcut,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Hilde Tudora, directorul Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov.

Eutanasia, eliminată din legislație

Printre cele mai importante modificări se numără și eliminarea eutanasiei ca metodă de gestionare a problemei câinilor fără stăpân.

“Eutanasierea câinilor ca metodă de gestionare administrativă este o metodă extremistă și barbară, care trebuie clar înlocuită cu una umană și eficientă,“ a mai spus Hilde Tudora.

Petiție pentru eliminarea eutanasiei

În sensul schimbării legislației a fost inițiată și o petiție, care până acum a fost semnată de 46.000 de oameni.

“Îi rog pe oameni cu tot sufletul sa semneze. Fac apel la sufletul lor bun! Pentru că eu chiar cred că suntem o țară cu oameni buni în ea. Metodele extremiste niciodată nu au dat rezultate, în niciun context. Și trebuie doar să aruncăm o privire în istorie ca să ne dăm seama de treaba asta,“ a mai spus Hilde Tudora.

