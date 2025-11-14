Programul educațional ASPA „Împreună învățăm despre animale” colindă școlile din Capitală. Cel mai așteptat moment al vizitei a fost întâlnirea cu cățeii ASPA: „Copiii i-au răsfățat cu mângâieri și zâmbete, iar blănoșii au răspuns cu bucurie și entuziasm”

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor anunță în mediul online că programul educațional ASPA „Împreună învățăm despre animale” a ajuns la Școala Gimnazială Nr. 307 din Sectorul 2 al Capitalei.

Programul educațional ASPA „Împreună învățăm despre animale” are un mare succes

Potrivit ASPA, „a fost un dialog despre prietenia om-animal, empatie, responsabilitate și respect față de toate animalele. Le-am vorbit elevilor despre modul corect de interacțiune cu acestea – cum ne apropiem de ele, cum le citim comportamentul și cum putem avea o relație sigură și armonioasă pentru toți. Apoi, am discutat despre cum pot recunoaște un animal care are nevoie de ajutor, ce semne le pot arăta că acesta este speriat, rănit sau rătăcit și cum pot cere sprijinul unui adult sau al autorităților”.

Din discuțiile cu elevii „nu au lipsit referirile la animalele sălbatice pe care le putem întâlni accidental. Le-am explicat copiilor cum să le observe de la distanță, fără a le speria sau a interfera cu ele, și cum pot anunța un adult atunci când un animal sălbatic pare în dificultate”.

Elevii s-au bucurat de prezența cățeilor ASPA

Reprezentanții ASPA au rămas plăcut impresionați de „atenția cu care ne-au ascultat, dorința de a afla cât mai multe informații și schimbul de idei dintre noi ne determină să credem că cei mici și-au însușit mesajul despre grija față de toate animalele și, în mod particular, despre atenția față de cele fără stăpân, dar și despre importanța adopției”.

De departe, momentul cel mai așteptat al vizitei a fost întâlnirea cu cățeii ASPA: „Copiii i-au răsfățat cu mângâieri și zâmbete, iar blănoșii au răspuns cu bucurie și entuziasm. Ne bucurăm să vedem cât de receptivi sunt elevii și cadrele didactice și le mulțumim pentru deschidere, entuziasm și dorința de a construi, alături de noi, o lume mai blândă față de animale”, a trasmis Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor pe rețelele sociale.

