Rolls Royce de 1 milion de dolari personalizat pentru câinele familiei. Blana aurie, amprenta lăbuței și portretul lui Bailey au inspirat cea mai extravagantă mașină de lux

În timp ce majoritatea stăpânilor de animale aleg să-și răsfețe companionii cu gustări, jucării sau haine personalizate, o familie din Statele Unite a dus dragostea pentru prietenul blănos la un nivel cu totul ieșit din comun. Proprietarii unui Labrador Retriever numit Bailey au investit 1 milion de dolari într-un Rolls-Royce unic, personalizat complet în onoarea câinelui.

Un Spectre transformat prin programul Bespoke Rolls-Royce

Punctul de plecare pentru această creație remarcabilă a fost modelul Spectre, primul automobil electric produs de Rolls-Royce, cu un preț de bază de aproape 770.000 de dolari. Proprietarii au apelat la celebrul program Bespoke Collection, destinat clienților de elită, pentru a personaliza mașina.

Vehiculul rezultat, denumit Spectre Bailey, a fost modificat până în cele mai mici detalii pentru a reflecta personalitatea și aspectul câinelui. Cu toate personalizările, valoarea totală a mașinii a fost estimată la 1 milion de dolari, scrie producătorul britanic pe site-ul său.

Cadou emoționant pentru câinele familiei

„Suntem pasionați de mașini dintotdeauna, dar și iubitori de animale de-o viață, iar Bailey este un membru drag al familiei noastre”, a declarat proprietarul mașinii, care a dorit să rămână anonim.

„Când am început comanda pentru Rolls-Royce Spectre, am văzut ocazia de a crea ceva frumos, care să ne amintească de el pentru zeci de ani de acum înainte. Colaborând cu echipa Rolls-Royce Bespoke Collective, am fost surprinși la fiecare pas de ideile lor minunate, de la intarsia din lemn, până la amprentele de lăbuțe de pe praguri”, a continuat stăpânul câinelui.

FOTO Rolls Royce

Exteriorul mașinii este inspirat de blana aurie a lui Bailey

Rolls-Royce a lucrat îndeaproape cu familia câinelui pentru a crea o schemă de culori în două tonuri, inspirată de blana aurie a labradorului. Nuanța deschisă a fost denumită sugestiv „Beautiful Bailey”, iar detaliile exterioare au inclus o amprentă reală a lăbuței câinelui, pictată manual în vopsea Rose Gold pe panoul din spatele mașinii.

Interiorul, o capodoperă artizanală în lemn și piele

Dacă exteriorul impresionează prin eleganță și rafinament, interiorul este pur și simplu extravagant. Meșterii artizani de la Rolls-Royce au folosit culori inspirate de blana mixtă a lui Bailey, atât pentru pielea tapițeriei, cât și pentru elementele din lemn.

Piesa centrală o reprezintă un portret realist al lui Bailey, amplasat între scaunele din spate. Această intarsie a fost realizată manual în decurs de peste patru luni, folosind peste 180 de piese individuale de furnir și 22 de nuanțe diferite de lemn, pentru a reda fidel expresia și textura blănii câinelui.

Programul Bespoke: lux dus la nivel de artă

Programul Bespoke Commission al Rolls-Royce este special conceput pentru clienții care doresc să transforme un produs exclusivist într-un obiect absolut unic. Spectre Bailey este unul dintre cele mai inedite proiecte derulate până în prezent, fiind o combinație perfectă între tehnologie, artă și emoție personală.

„Pentru Rolls-Royce, una dintre marile bucurii ale unei comenzi Bespoke este să ne cufundăm în lumea clientului și în povestea unică din spatele viziunii sale. Aceasta este surprinsă perfect de Spectre Bailey, o comandă fermecătoare care reafirmă faptul că inspirația poate veni de oriunde. Echipa noastră a fost absolut încântată să colaboreze cu acești clienți de lungă durată pentru a transforma această idee într-o realitate jucăușă, dar atemporală, reflectând locul special pe care Bailey îl are în inimile lor”, a spus Phil Fabre de la Grange, directorul departamentului Bespoke al Rolls-Royce.