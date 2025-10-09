Lege nouă pentru proprietarii de câini. Amendă de până la 500 de lei dacă încalci noile reguli / Ce trebuie să știi ca să nu fii sancționat

O schimbare importantă în legislația privind protecția animalelor vine cu reguli noi pentru proprietarii de câini din România. Potrivit noii legi, toți cei care dețin câini trebuie să se conformeze unor cerințe menite să asigure bunăstarea animalelor și să evite conflictele cu vecinii. Nerespectarea acestor prevederi poate atrage sancțiuni de până la 500 de lei.

Condiții minime obligatorii pentru îngrijirea câinilor

Noua măsură stabilește standarde pentru modul în care trebuie îngrijiți câinii în gospodării. În primul rând, animalul trebuie să trăiască în condiții corecte: adăpost, hrană și acces permanent la apă. Legea prevede că animalele nu trebuie ținute în condiții care le pot provoca suferință sau stres.

De asemenea, cușca în care locuiește câinele trebuie să fie adaptată dimensiunii sale, suficient de mare încât să-i permită să stea în picioare, să se întoarcă și să se odihnească. O cușcă prea mică sau amplasată într-un spațiu inadecvat poate fi considerată o formă de neglijență și atrage sancțiuni, anunță Observator News.

Distanța minimă față de gardul vecinului

Unul dintre cele mai discutate puncte ale noii legi este legat de amplasarea cuștii câinelui în curte. Astfel, aceasta trebuie poziționată la cel puțin 60 de centimetri față de gardul vecinului. Măsura are scopul de a preveni disconfortul fonic sau vizual pe care îl pot resimți vecinii, în special în zonele urbane sau semiurbane.

Această prevedere este importantă mai ales în cazul câinilor care latră excesiv sau sunt agresivi cu alte animale ori persoane aflate în apropiere. Distanța minimă ajută la menținerea unei relații civilizate între vecini și evitarea conflictelor cauzate de prezența animalelor.

Lesa câinelui: reguli stricte pentru siguranța animalului

Pentru câinii legați, legea vine cu cerințe precise privind dimensiunea lesei. Aceasta trebuie să aibă o lungime minimă de 2 metri și să fie confecționată dintr-un material care nu provoacă răni animalului. Lesa scurtă sau din materiale dure este interzisă.

Mai mult, este recomandat ca animalele să nu fie ținute legate permanent. Chiar dacă este folosită o lesă adecvată, câinele are nevoie de mișcare. Lipsa libertății de mișcare îi cauzează stres, comportamente distructive sau probleme de sănătate.

Obligații în spațiul public: plimbarea câinilor și igiena

Legea prevede și obligații pentru proprietarii care își scot câinii la plimbare în spațiile publice. În primul rând, aceștia trebuie să aibă mereu la ei materialele necesare pentru a strânge dejecțiile animalului – pungi sau alte accesorii de igienă. Nerespectarea acestei reguli poate duce la amenzi și este considerată o abatere de la normele de conviețuire urbană. Totodată, proprietarii trebuie să dețină asupra lor carnetul de sănătate al câinelui, care atestă vaccinările și starea generală a animalului.

Sancțiuni și responsabilități legale

Nerespectarea noilor reguli atrage amenzi de până la 500 de lei, însă în cazuri grave, în care animalul este abuzat sau ținut în condiții improprii, pot fi aplicate și sancțiuni mai severe, inclusiv confiscarea animalului și dosar penal pentru rele tratamente aplicate animalelor.