Cele mai nedorite 10 rase de câini: așteaptă de șapte ori mai mult să fie adoptați. Motivul este trist și nedrept

În Marea Britanie, organizația de caritate RSPCA se confruntă cu o situație alarmantă: câinii mari, în special cei din anumite rase, așteaptă de până la șapte ori mai mult să fie adoptați comparativ cu patrupedele de talie mică. Dr. Sam Gaines, expert în comportamentul animalelor de companie, avertizează că este nevoie urgentă de adoptatori:

„Ne aflăm într-o criză fără precedent, deoarece tot mai multe cazuri de cruzime și neglijență au dus la un număr record de câini și pisici aflați în grija noastră. Avem nevoie disperată de oameni care să le ofere cămine permanente”.

Povestea lui Scooby

Un exemplu emoționant este Scooby, un câine mare salvat în februarie 2024. Când a fost adus la adăpostul RSPCA Wirral & Chester, era extrem de emaciat și slăbit.

După multe luni de îngrijire, Scooby s-a recuperat și s-a transformat într-un câine iubitor, energic și jucăuș. Totuși, din cauza taliei și a prejudecăților legate de rasele mari, continuă să fie trecut cu vederea de potențialii adoptatori, relatează Express.co.uk.

De ce rasele mari sunt evitate?

Câinii mari întâmpină mai multe obstacole atunci când vine vorba de găsirea unei familii:

Percepții greșite despre agresivitate

Mastiff, bulldog sau Presa Canario sunt adesea considerați agresivi, deși experții subliniază că temperamentul unui câine depinde de educație și socializare, nu de rasă.

Nevoi percepute ca fiind dificile

Ogarilor li se atribuie o nevoie exagerată de mișcare, lucru care nu este adevărat. Mulți se mulțumesc cu plimbări scurte și relaxare pe canapea.

Compatibilitate redusă

Unele rase de ogari nu pot locui alături de pisici sau animale mici, limitându-le șansele de adopție.

Nivel ridicat de energie

Câinii crescuți pentru muncă (precum Border Collie, Husky sau Ciobănesc german) au nevoie de stimulare mentală și fizică constantă, însă nu toate familiile pot ține pasul cu ei.

Cele mai nedorite 10 rase de câini din Marea Britanie

Conform datelor furnizate de RSPCA, acestea sunt rasele care așteaptă cel mai mult să fie adoptate:

Malamutul de Alaska – câini puternici, inteligenți, dar adesea considerați greu de controlat.

Presa Canario – dominanți, dar loiali și protectori dacă sunt educați corect.

Shar-Pei – aspect distinctiv, dar predispuși la probleme de sănătate care sperie adoptatorii.

Ogari – rapizi și eleganți, dar adesea asociați cu nevoi speciale sau incompatibilități cu alte animale.

Doberman – câini de pază excelenți, însă victime ale reputației de „rasa agresivă”.

Saluki – o rasă nobilă și sensibilă, dar mai puțin cunoscută de adoptatori.

Mastiff și Bull Mastiff – impunători prin statură, dar deseori foarte blânzi dacă sunt crescuți cu afecțiune.

Boxer – energici și jucăuși, dar uneori percepuți ca prea activi pentru familii.

Husky siberian – câini frumoși, dar cu nevoi mari de mișcare și tendință să evadeze.

Kangal turcesc – câini de pază puternici, cu instincte teritoriale, dificil de întreținut de către proprietarii fără experință.

O problemă de percepție, nu de personalitate

Experții subliniază că niciuna dintre aceste rase nu este automat agresivă sau dificilă. Ca orice câine, comportamentul depinde de modul în care sunt crescuți, dresați și integrați în familie.

„Sărmanii câini mari au multă dragoste de oferit, dar din cauza prejudecăților sunt neglijați. Ne dorim ca oamenii să fie mai deschiși și să le ofere o șansă”, susține Glenn Mayoll, managerul RSPCA.

Pentru ca aceste rase să fie adoptate mai repede, este nevoie de:

Campanii de conștientizare, care să combată stereotipurile legate de agresivitate.

Educație pentru adoptatori, astfel încât aceștia să înțeleagă nevoile reale ale câinilor mari.

Suport post-adopție, oferit de organizații precum RSPCA, pentru a ajuta familiile să se adapteze.