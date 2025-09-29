Biologul Lluis Montoliu zguduie lumea științei: „Labradorul este un câine autist, un model pentru sindromul Williams”

Într-un interviu online, biologul Lluís Montoliu a făcut o paralelă neașteptată între oameni și câini. Cercetătorul a explicat că anumite mutații genetice care influențează comportamentul se regăsesc atât la oameni, cât și la animale. Exemplul cel mai relevant este cel al labradorilor, care ar prezenta caracteristici similare cu persoanele afectate de sindromul Williams, o boală rară ce determină hipersociabilitate.

„Sindromul Williams este un exemplu clar de hipersociabilitate. Sunt persoane absolut prietenoase, merg cu oricine și devin vulnerabile. Ce rasă de câini are aceeași mutație? Labradorii”, a explicat Montoliu, citat de La Vanguardia.

Specialistul a punctat faptul că, la polul opus autismului (caracterizat prin dificultăți de socializare) există persoane care manifestă exact contrariul, adică o nevoie constantă de interacțiune și o încredere nelimitată în cei din jur. Sindromul Williams, cauzat de o mutație genetică rară, exemplifică perfect acest tip de comportament.

Rasa labradorilor este considerată una dintre cele mai prietenoase și docile, fiind folosită deopotrivă pentru a însoți persoane cu deficiențe de vedere sau pentru familiile cu copii. Această predispoziție spre sociabilitate extremă i-a făcut pe cercetători să-i considere „modele animale” pentru studierea sindromului Williams.

„Un labrador este un câine autist. Nu știam și acum știm. Este un model animal pentru sindromul Williams”, a declarat biologul, subliniind importanța descoperirii.

Complexitatea limbajului canin

Discuția despre comunicarea cu animalele a fost completată de Alba Fernández, cofondatoare a canalului Olfateando el Mundo, într-un podcast realizat de Branni Pets. Ea a atras atenția asupra faptului că oamenii reduc, de multe ori, educația canină la reguli simple, precum mersul în lesă sau executarea comenzilor de bază. În realitate, comportamentele și limbajul canin înseamnă mai mult de atât.

„Credem că ei comunică doar atunci când latră. Dar în spatele acestui lucru există multe alte forme de comunicare. Când apar știri senzaționaliste de tipul «câinele a mușcat dintr-o dată», nu e niciodată dintr-o dată. Animalul transmite semnale de mult timp, dar ele nu sunt înțelese”, a spus Fernández.