Pisica te face mai coerent, câinele îți îmbunătățește memoria: concluziile unui studiu pentru stăpânii de animale

Pe măsură ce populația Marii Britanii îmbătrânește, cazurile de demență sunt tot mai frecvente, iar cercetătorii caută soluții simple și accesibile pentru a încetini declinul cognitiv. Un nou studiu sugerează că răspunsul ar putea fi mai aproape decât credem: animalele de companie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Animalele de companie, aliați surprinzători împotriva declinului cognitiv

Cercetările arată că prezența unui prieten patruped este asociată cu o încetinire a declinului cognitiv. Interesant este că efectele diferă în funcție de specie: proprietarii de câini au o memorie bună atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, iar stăpânii de pisici prezintă un declin mai lent al fluenței verbale.

„Deținerea unui animal de companie a fost asociată cu o influență pozitivă asupra funcționării cognitive și a declinului cognitiv la vârsta a treia. Cu toate acestea, există o înțelegere limitată a modului în care diferite specii de animale sunt asociate cu aceste rezultate”, susține Adriana Rostekova, cercetătoare și autoarea principală a studiului publicat în Nature și citat de The Guardian.

De ce peștii și păsările nu au același efect

Peștii și păsările sunt companioni plăcuți, însă studiul nu a găsit o legătură între deținerea lor și încetinirea declinului cognitiv. Explicațiile țin de durata scurtă de viață, care reduce nivelul de atașament, zgomotul produs de păsări, ce poate afecta calitatea somnului și lipsa unei interacțiuni complexe, comparativ cu câinii și pisicile.

„Noutatea principală a studiului nostru a fost că am identificat diferențe notabile între specii. Mai multe explicații pot justifica absența acestei asocieri la proprietarii de pești și păsări, în ciuda faptului că deținerea lor este raportată ca având o influență pozitivă asupra bunăstării, care, de obicei, este corelat cu beneficii cognitive”, a precizat Rostekova.

Dovezi științifice: cum stimulează animalele creierul

Alte studii au demonstrat că interacțiunea cu un câine activează cortexul prefrontal și îmbunătățește atenția. În cazul pisicilor, reacțiile sunt și mai interesante: comportamentul lor imprevizibil activează zone cerebrale asociate cu răspunsuri emoționale și procese cognitive.

De asemenea, prezența unui animal încurajează interacțiunea socială: plimbările cu câinele sau conversațiile dintre iubitorii de pisici reduc izolarea socială, un factor de risc pentru declinul cognitiv.

Îmbătrânirea sănătoasă

Specialiștii subliniază că îmbătrânirea sănătoasă înseamnă și măsuri preventive care să țină oamenii activi și implicați. Animalele de companie pot fi parte din această strategie, oferindu-le atât bucurie, cât și beneficii pentru creier.

„Tindem să gândim sănătatea în termeni de boli și spitale, dar pe măsură ce trăim mai mult și trebuie să ne concentrăm pe măsuri preventive care să ne mențină sănătoși mai mult timp, vom descoperi că sistemul de sănătate se extinde dincolo de medici și spitale. Este vorba despre cum ne trăim viața.

Ce este frumos la acest studiu este că sugerează o modalitate plăcută de a rămâne sănătos și implicat. Multe dintre lucrurile pe care ni se recomandă să le facem pentru sănătate nu sunt întotdeauna distractive sau sociabile (face cineva post intermitent în familie?). A avea un animal de companie poate fi o experiență plăcută și, dacă te ajută să rămâi sănătos, este un bonus grozav”, a explicat Andrew Scott, autor de cărți și posesor de pisică (dar și iubitor de câini).