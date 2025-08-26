5 probleme de sănătate cu care se poate confrunta cățelul din cauza nutriției nepotrivite: Iată ce se întâmplă dacă nu e hrănit corespunzător

Ca prietenul tău blănos să aibă o viață sănătoasă, nutriția echilibrată și de calitate este esențială. Dacă nu acorzi atenție acestui aspect, atunci câinele tău se poate confrunta cu probleme serioase, notează PetMD.

În articolul de astăzi, îți arătăm 5 dintre cele mai frecvente probleme de sănătate care apar din cauza nutriției neadecvate.

5 probleme de sănătate cu care se poate confrunta cățelul din cauza nutriției nepotrivite

Obezitatea

Această afecțiune este des întâlnită și la câini, iar în Statele Unite, jumătate dintre ei se confruntă cu obezitatea. Boala aduce cu sine și alte probleme serioase, cum ar fi tensiune arterială ridicată, diabet, cancer și artrită.

Mai mult decât atât, speranța de viață scade la câinii care suferă de obezitate. Spre deosebire de oameni, la căței, afecțiunea se observă mai greu, iar peste 90% dintre stăpânii de câini credeam cu animalele lor de companie au greutatea optimă.

Ca să combați această problemă, fii foarte atent la caloriile și nivelul de grăsimi din alimentați câinelui.

Pancreatită

Pancreatita este afecțiunea unde pancreasul este inflamat, ceea ce face ca enzimele sale să fie eliberate în zona abdominală. Acestea vor începe să descompună lipidele și proteinele din alte organe și a pancreasului.

„La câini, alimentația bazată pe grăsimi este asociată cu apariția pancreatitei și poate stimula secreția unui hormon care face ca pancreasul să secrete propriii săi hormoni digestivi”, precizează Jennifer Coates, doctor în medicină veterinară.

Pietre la vezică

Pietrele de la vezică pot fi alcătuite din diferite minerale, precum calciu, magneziu sau fosfor. Acestea pot începe de la dimensiuni mici, dar cresc odată cu timpul și pot cauza o varietate de probleme la sistemul excretor al câinelui.

Unele pietre pot fi dizolvate, dar există și cazuri care necesită intervenții chirrugicale pentru eliminarea pietrelor. Această problemă poate apărea ca urmare a unei alimentații foarte bogate în minerale, ceea ce duce la acumularea acestora în organism.

Boli cardiace

Dacă dieta nu este una echilibrată și conține multe grăsimi, câinele se poate confrunta și cu probleme cardiace. De asemenea, această afecțiune poate veni ca urmare a obezității, prima afecțiune pe care am menționat-o în articolul nostru.

În plus, cantitatea mare de sodiu poate cauza boli cardiace. Așadar, alimentația nu trebuie să fie foarte sărată, pentru că altfel, cantitatea de sodiu din sânge va putea cauza retenția de apă în vase, ceea ce duce la o tensiune arterială ridicată.

Diaree

Indigestia este o afecțiune comună la câinii care nu au o nutriție adecvată. Cauzele pot fi o alimentație săracă în fibre și/sau bogată în grăsimi. Totodată, o cauză poate fi hrana greu digerabilă pentru câini.

În orice caz, consultă veterinarul și vezi cum poți schimba alimentația câinelui!

Sfaturi de final și ce să eviți

În esență, alimentația câinelui trebuie să fie una echilibrată și sănătoasă pentru el. Știm foarte bine că prietenul tău patruped tânjește la orice ai mânca, dar nu este indicat să-l hrănești cu aceeași mâncare pe care o consumi și tu.

Nu este o tragedie dacă mai mănâncă o bucată mică de friptură, dar dulciurile și unele fructe sunt strict interzise, pentru că-i pot cauza o serie de probleme.

În videoul de mai jos, poți afla mai multe despre cele mai dăunătoare alimente pentru câini: