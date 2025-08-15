Alimente interzise pentru câini și pisici: Ce NU trebuie să le dai niciodată

Dacă ești stăpân de câine sau pisică, probabil că ai fost tentat măcar o dată să împarți cu blănosul tău din ceea ce mănânci. Privirea lor care cere e greu de refuzat, dar unele alimente pe care noi le consumăm zilnic pot fi extrem de periculoase pentru ei. Sistemul digestiv și metabolismul câinilor și pisicilor sunt diferite de ale noastre, iar ceea ce nouă ni se pare inofensiv, lor le poate provoca intoxicații grave.

Mai jos găsești lista alimentelor pe care trebuie să le eviți complet.

Alimente interzise pentru câini și pisici

Ciocolata și cafeina

Ciocolata conține teobromină și cofeină, substanțe toxice pentru câini și pisici. Chiar și o cantitate mică poate provoca vărsături, diaree, tremurături, probleme cardiace și, în cazuri grave, deces.

Ciocolata neagră este cea mai periculoasă, pentru că are concentrația cea mai mare de teobromină.

Struguri și stafide

La câini și, mai rar, la pisici, strugurii și stafidele pot provoca insuficiență renală acută. Nu se știe exact substanța responsabilă, dar chiar și câțiva struguri pot fi letali pentru un câine de talie mică.

Ceapă, usturoi, praz și arpagic

Aceste legume, crude, gătite sau sub formă de pulbere, pot distruge globulele roșii ale animalelor, provocând anemie hemolitică. Simptomele apar adesea după câteva zile și includ letargie, respirație grea și gingii palide.

Alcool și alimente fermentate

Alcoolul, fie că e bere, vin sau băuturi tari, este extrem de toxic pentru animale. Poate provoca vărsături, diaree, probleme respiratorii, comă și chiar moarte. Chiar și aluatul crud cu drojdie poate fi periculos: fermentează în stomac, eliberând alcool și gaze.

Xilitol (îndulcitor artificial)

Se găsește în gume de mestecat, bomboane, produse de patiserie și unele unturi de arahide. La câini, xilitolul poate provoca hipoglicemie severă (scăderea bruscă a glicemiei) și insuficiență hepatică. Pisicile par mai puțin sensibile, dar nu este sigur să fie expuse.

Oase gătite și oase mici

Oasele fierte se pot sparge în așchii ascuțite, care pot provoca sufocare sau perforații interne. Mai bine alege jucării dentare sau oase crude speciale, recomandate de medicul veterinar.

Lactate

Mulți câini și pisici sunt intoleranți la lactoză. Laptele și brânza pot provoca diaree și disconfort abdominal. Există variante speciale de lapte fără lactoză pentru animale, dacă vrei să le răsfeți.

Avocado

Conține persină, o substanță care poate provoca vărsături și diaree la câini și pisici (deși păsările și unele rozătoare sunt mult mai sensibile). În plus, sâmburele poate cauza blocaje digestive.

Resturi de la masa noastră

Alimentele bogate în grăsimi, sărate sau condimentate pot provoca pancreatită la câini și pisici. Evită să le dai resturi, chiar dacă „aruncatul” pare o soluție comodă.

Sfat de siguranță: Dacă bănuiești că animalul tău a ingerat un aliment toxic, sună imediat medicul veterinar sau mergi la o clinică non-stop. Nu încerca să provoci vărsături fără recomandare medicală – uneori poate fi mai dăunător decât util.

Dragostea pentru animalele noastre se vede și în felul în care avem grijă de hrana lor. O dietă echilibrată, adaptată speciei și vârstei, le poate oferi o viață lungă și sănătoasă. Ține lista de mai sus la îndemână și spune-le și prietenilor care au animale – s-ar putea să previi o tragedie.

