VIDEO | Paradisul unde mașinile sunt interzise de peste un secol și caii sunt „regii” străzilor. Povestea insulei Mackinac, unde interdicția mașinilor impusă în 1898 s-a transformat într-o atracție turistică mondială

Mackinac Island, o mică insulă de 3,8 km pătrați din Lacul Huron, Michigan, este renumită pentru faptul că a interzis vehiculele motorizate. Aproximativ 600 de rezidenți permanenți trăiesc aici, dar anual insula atrage peste 1,2 milioane de turiști curioși să experimenteze un mod de viață unic.

Tradiția datează din anul 1898, când primul automobil sosit pe insulă a speriat caii. Așa că autoritățile locale au decis să interzică mașinile, iar regula s-a extins în 1900 la întreaga insulă, rămânând valabilă până astăzi.

„Calul este rege aici”, a declarat Urvana Tracey Morse, proprietara unui magazin de artizanat, potrivit BBC.

Aproximativ 600 de cai joacă un rol central în viața comunității. Ei sunt folosiți pentru transport, livrări și chiar colectarea gunoiului. Inclusiv pachetele FedEx sunt distribuite cu ajutorul cailor.

„Fără cai, acest loc nu ar fi ceea ce este. Când cobori din barcă și auzi clip-clopul, simți că te-ai întors în timp”, a explicat Hunter Hoaglund, angajat al companiei de feribot Arnold Freight.

Atracții turistice și activități tradiționale

Mackinac Island oferă vizitatorilor o experiență autentică, cu multe trasee ce pot fi explorate cu bicicleta sau în trăsuri trase de cai. Insula este celebră pentru caramelele sale tradiționale, dar și pentru peisajele spectaculoase. Parcul de Stat Mackinac Island, care ocupă 80% din suprafață, găzduiește păduri seculare, formațiuni de calcar și atracții naturale impresionante precum Arch Rock, un arc natural de piatră.

FOTO Facebook

O istorie bogată și rădăcini indigene

Înainte de colonizare, insula a fost un loc valoros pentru comunitățile indigene Anishnaabe: „Insula Mackinac este unul dintre cele mai importante locuri din istoria și cultura noastră”, a declarat Eric Hemenway, membru al acestei comunități. În 2021, a fost inaugurat Muzeul Nativ American Mackinac Island, găzduit în Casa Biddle, pentru a păstra și transmite această moștenire culturală.

De la reședință de vară la destinație de lux

Sfârșitul secolului al XIX-lea a adus un val de turiști din Midwest, în special familii înstărite. Grand Hotel, construit acum 138 de ani, rămâne simbolul acelei epoci. Renumit pentru cea mai lungă verandă din lume și camerele decorate individual, hotelul evocă perioada de aur a industriei americane și atrage vizitatori din toată lumea.

Viața fără mașini

Pe insulă, bicicleta este cel mai folosit mijloc de transport, existând peste 1.500 de biciclete disponibile pentru închiriere. Locuitorii apreciază liniștea și ritmul de viață mai lent: „Îmi place ideea de a-mi lua bicicleta și de a coborî în sat printre copaci. Mă pregătește pentru ziua care urmează”, a povestit Morse, o locanică.

Iarna, insula devine izolată din cauza gheții care blochează feriboturile. Totuși, 20-30 de cai rămân pe insulă pentru serviciile de bază. Primăvara și vara, Mackinac Island prinde din nou viață, atrăgând mii de turiști la evenimente precum Festivalul Liliacului din iunie și oferind experiențe de neuitat într-un decor care pare desprins din altă epocă.