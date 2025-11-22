Sunt 12 ani de când legea eutanasierii câinilor sănătoși, fără stăpân, a fost implementată în țara noastră. O lege care nu a adus beneficii în gestionarea câinilor de pe străzi, dar le-a umplut buzunarele multora, susțin mai multe ONG-uri. În cei 12 ani s-au cheltuit sute de milioane de euro, bani de la bugetul de stat. Mulți au văzut în asta o oportunitate de îmbogățire rapidă, deși fără scrupule. Și asta pentru că multe adăposturi au fost create pentru profit rapid. Iar autoritățile locale au închis ochii. În cercul acesta vicios, singurii care au de suferit sunt câinii fără stăpân. Vânați, hăituiți, loviți și înfometați pentru un sigur lucru – viețile lor. ATENȚIE! Materialul video de mai jos conține imagini cu puternic impact emoțional.

Între 500 și 1.500 de lei per câine

Fiecare viață valorează, în ochii celor care practică afacerea „eutanasia”, între 500 și 1.500 de lei. Așa că, în foarte scurt timp, adăposturile s-au transformat în adevărate lagăre de exterminare. Nimeni nu mai iese. Iar în spatele gratiilor, ura și lipsa de umanitate se dezlănțuie. O povestește cu tremur în glas medicul veterinar Emma Stratulat. A văzut multe scene teribile iar pe unele le-a și filmat ca să aibă dovezi, întrucât sunt atât de dure, încât par ireale.

„Acești câini nu au parte de o moarte demnă. Adăposturile sunt lagăre de exterminare. Câinii sunt înfometați. Unii sunt lăsați să se lupte între ei pentru a putea avea cat mai mult profit.”

Foamea domnește în adăposturi. În cadrul conferinței „Fără animale ucise din bani publici”, medicul Emma Stratulat a prezentat imagini cu câinii aflați într-o asemenea stare de înfometare, încât mâncau căpușele care cădeau pe ei. Scene cumplite, greu de digerat și de imaginat într-o tară europeană.

Câini injectați cu benzină, urină în loc de apă

La fel de greu de imaginat sunt și practicile barbare descrise de Emma Stratulat privitoare la procesul de eutanasiere. În unele adăposturi, substanța folosită pentru a ucide câinii este înlocuită cu benzină, ori fel de fel de lichide mai ieftine, tot pentru a maximiza profitul. Animalele mor în chinuri groaznice, cu dureri cumplite. Revoltător este și că unii angajați urinează în castroanele în care bietele suflete ar trebui să primească apă. O batjocură și o lipsă totală de respect pentru viață.

„Autoritățile nu vor sterilizare, pentru că nu mai primesc bani”

Bugetele colosale cheltuite în afacerea „eutanasia” pornesc din visteria autorităților locale. Ele sunt cele care gestionează problema câinilor fără stăpân. Iar în lipsa unei strategii naționale, fiecare autoritate acționează după bunul plac. Marius Chircă, fondatorul asociației Kola Kariola, susține că autoritățile nu vor să rezolve problema câinilor prin sterilizare pentru că obțin, la rândul lor, bani din eutanasieri. Cu toate că sterilizarea s-a dovedit o metodă cu mult mai eficientă pentru combaterea înmulțirii numărului de câini de pe străzi.

„Nu rezolvăm problema capturând, chinuind câinii în acele adăposturi care în realitate sunt lagăre de exterminare a câinilor fără a avea vreo eficiență. Se cheltuie sume exorbitante doar pentru ca niște șmecheri să se îmbogățească. Nu scăpăm niciodată de câinii fără stăpân în acest mod și această lege nu provoacă decât suferință.” a declarat Marius Chirca.

Eutanasia ar putea fi eliminată

Luni, la Parlament, urmează să fie depusă o propunere de modificare a legii care permite eutanasia la noi în țară. Aceasta ar urma să fie înlocuită cu sterilizarea, microciparea și campanii de informare și educare, metode care s-au dovedit cu adevărat eficiente în gestionarea problemei câinilor fără stăpân.