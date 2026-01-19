Sterilizări și microcipări gratuite în Ilfov. Înscrie-te acum și evită amenda!

Consiliul Județean Ilfov anunță actualizarea programului de sterilizări și microcipări gratuite pe raza județului. Proprietarii de animale care nu se supun legii riscă amenzi usturătoare.

Sterilizări și microcipări gratuite în Ilfov

Potrivit anunțului făcut pe pagina de Facebook a Protecției Animalelor Ilfov, programul de sterilizare și microcipare gratuită a fost actualizat.

Astfel, procedurile vor avea loc pe 20 ianuarie pentru stăpânii de animale din Pantelimon, pe 27 ianuarie pentru cei din Voluntari și pe 30 ianuarie pentru cei din Copăceni. Se pun la dispoziție următoarele servicii complet gratuit: sterilizare, microcipare, înregistrare în RECS și eliberare a carnetului de sănătate.

De menționat este faptul că în Voluntari și Pantelimon pot veni și persoanele din Afumați, Găneasa, Ștefănești, Dobroești, Petrăchioaia și Brănești. În Copăceni pot veni și cei din Bragadiru, Cornetu, Dărăști, Clinceni, Jilava, Măgurele.

Pentru programări și informații, doritorii pot suna la numărul de telefon pus la dispoziție de Protecția Animalelor Ilfov, respectiv 0751.235.009. Proprietarii care nu se supun Ordonanței de Urgență 155/2001 care obligă la sterilizarea și microciparea câinilor, inclusiv metișii, sunt pasibili de amendă de până la 10.000 de lei, în funcție de cuantumul stabilit de autoritățile locale.

