Pas important pentru siguranța oamenilor și bunăstarea animalelor. O comună din Cluj alocă 40.000 de lei pentru sterilizarea și microciparea câinilor

O comună din județul Cluj se alătură inițiativelor de protecție a animalelor, susținute de Consiliul Județean, decizia vizând reducerea numărului de câini fără stăpân și creșterea siguranței în comunitate.

O comună din Cluj face un pas decisiv pentru protecția animalelor

Astfel, Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu a aprobat alocarea sumei de 40.000 de lei pentru sprijinirea financiară a procesului de microcipare și sterilizare a câinilor, potrivit Consiliul Județean Cluj. Decizia vine după ce acțiunile desfășurate în teren de Biroul Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Cluj au început să dea rezultate concrete.

Reprezentanții administrației județene susțin că implicarea autorităților locale este necesară pentru gestionarea eficientă a câinilor fără stăpân. Prin alocarea acestor bani, comuna Mihai Viteazu devine una dintre localitățile din Cluj care aleg să investească activ în prevenție, nu doar în soluții temporare, notează Știri de Cluj.

Microciparea și sterilizarea, două soluții pentru reducerea câinilor fără stăpân

Programul de microcipare și sterilizare își propune limitarea abandonului, identificarea rapidă a proprietarilor și reducerea înmulțirii necontrolate a câinilor. Autoritățile clujene atrag atenția că astfel de măsuri contribuie pe termen lung la scăderea costurilor suportate de administrațiile locale și la creșterea siguranței cetățenilor.

În ultimul timp, Biroul Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Cluj a intensificat acțiunile de informare și colaborare cu primăriile din județ, iar decizia luată de Consiliul Local Mihai Viteazu este considerată un rezultat direct al acestui demers.

Consiliul Județean Cluj laudă Primăria și Consiliul Local Mihai Viteazu pentru implicarea în susținerea acestui program. Reprezentanții instituției apreciază faptul că tot mai multe unități administrativ-teritoriale aleg să se alăture inițiativelor ce vizează protecția animalelor și responsabilizarea stăpânilor.

Autoritățile locale speră ca exemplul comunei Mihai Viteazu să fie urmat și de alte localități din județ, astfel încât problema câinilor fără stăpân să fie gestionată unitar și eficient.