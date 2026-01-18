La sediul Primăriei Sectorului 1 a avut loc o ședință de lucru dedicată gestionării câinilor fără stăpân, într-un context tot mai îngrijorător: numărul animalelor aflate pe domeniul public este în creștere, chiar dacă în București și Ilfov se desfășoară de ani buni campanii constante de sterilizare și microcipare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

La întâlnire au participat reprezentanți ai Protecției Animalelor Sector 1, ASPA București, Protecției Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Poliției Animalelor din cadrul DGPLMB, precum și ai Poliției Locale Sector 1. Scopul discuțiilor a fost identificarea cauzelor acestei situații și găsirea unor soluții concrete pentru a limita fenomenul.

Ședință de lucru la Primăria Sectorului 1: ce se întâmplă cu câinii fără stăpân

Unul dintre principalele obstacole semnalate îl reprezintă imposibilitatea preluării câinilor în adăpostul Odăi, aflat în plin proces de modernizare. Protecția Animalelor Sector 1 a explicat public, printr-un mesaj postat pe Facebook, dificultățile cu care se confruntă în această perioadă:

„Sunt aproape 7 luni de când în adăpostul Odăi nu mai pot fi preluați câini. Nu a fost decizia noastră și nici a primăriei. Lucrăm să remediem acest lucru, dar durează. Modernizarea unui adăpost ignorat de ani, nu se poate face peste noapte. Din acest motiv, toate sesizările primite sunt redirecționate către ASPA, care deja gestionează întreg Bucureștiul. Mai mult, capturarea este îngreunată de faptul că animalele migrează constant diferite zone și nu așteaptă să fie prinse”.

Ca urmare a ședinței și a numeroaselor sesizări primite din partea cetățenilor, autoritățile au demarat deja acțiuni în teren. Astăzi, două echipaje ASPA, alături de Poliția Locală Sector 1 și Secția 5 Poliție, au intervenit în zona Bucureștii Noi – Străulești, pe strada Nadeș și pe străzile adiacente. În urma acțiunii, au fost capturați 15 câini fără stăpân.

Reprezentanții autorităților anunță că aceste intervenții vor continua și în cursul săptămânii viitoare, inclusiv pe timp de noapte, în încercarea de a gestiona cât mai eficient situația și de a reduce riscurile atât pentru oameni, cât și pentru animale.

Problema câinilor fără stăpân rămâne una complexă, care necesită timp, resurse și cooperare între instituții, dar și implicarea comunității. Autoritățile dau asigurări că lucrează la soluții pe termen lung, în paralel cu intervențiile de urgență din teren.