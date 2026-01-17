O decizie recentă a Primăriei Făgăraș a stârnit un val de revoltă în rândul iubitorilor de animale, activiștilor și cetățenilor preocupați de respectarea legii și a compasiunii. Este vorba despre HCL Făgăraș nr. 137 din 30 mai 2024, o hotărâre prin care se interzice hrănirea câinilor și pisicilor fără stăpân pe domeniul public, precum și amenajarea de adăposturi provizorii pentru aceste animale.

Interzicerea hrănirii animalelor fără stăpân la Făgăraș

Hotărârea Consiliului Local Făgăraș privind aprobarea „Regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică” include măsuri care îi vizează direct pe cei care ajută animalele fără stăpân:

se interzice hrănirea pisicilor și câinilor fără stăpân pe domeniul public;

se interzice amenajarea de adăposturi provizorii pentru acestea;

se aplică amenzi între 300 și 600 de lei pentru persoane fizice ;

amenzi între 500 și 1.000 de lei pentru persoane juridice .

Decizia a fost inițiată de primarul municipiului Făgăraș și votată de 16 consilieri locali din totalul de 18 prezenți, fiind justificată prin motive de „igienă” și „siguranță publică”, notează Monitorul de Făgăraș.

O hotărâre locală care contrazice legea protecției animalelor

Criticii acestei decizii subliniază faptul că o hotărâre de consiliu local nu poate contraveni unei legi naționale, iar în acest caz este invocată Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor. Aceasta prevede clar că:

animalele au dreptul la protecție și îngrijire

orice persoană are obligația de a asigura condiții minime de bunăstare animalelor pe care le întâlnește;

cruzimea față de animale este incriminată.

În plus, Primăria Făgăraș nu a implementat măsuri concrete pentru capturarea, cazarea, sterilizarea sau întreținerea câinilor comunitari, ceea ce ridică semne de întrebare serioase privind responsabilitatea autorităților locale.

Reacția dură a ONG-urilor: „Foamea nu se amendează”

Organizația SOS Animal Rescue a reacționat vehement pe rețelele de socializare, calificând hotărârea drept una lipsită de umanitate:

„Se interzice și, ca urmare, se amendează orice ființă empatică, bună, se amendează compasiunea. Scopul nu este sterilizarea, nu crearea de adăposturi, nu încurajarea adopției, ci înfometarea. Această măsură n-ar trebui să poată fi concepută de o minte sănătoasă.”

ONG-ul atrage atenția că hotărârea încalcă principii fundamentale ale legii și pedepsește exact oamenii care încearcă să suplinească lipsa de acțiune a autorităților.

Petiție online împotriva deciziei Primăriei Făgăraș

Ca reacție la această situație, a fost lansată o petiție online pentru suspendarea și anularea HCL Făgăraș nr. 137, petiție care a strâns rapid semnături și susținere din toată țara.

Petiția poate fi semnată aici:

https://www.petitieonline.com/oprii_hotrarea_de_la_fgra_foamea_nu_se_amendeaza

Mesajul este clar: foamea nu se amendează, iar compasiunea nu ar trebui sancționată.

Ce spun cetățenii: „O lege locală nu bate o lege națională”

În mediul online, numeroși cetățeni au atras atenția asupra caracterului ilegal al hotărârii:

„Există Legea 205/2004. O hotărâre de primărie nu poate bate o lege națională.”

„Această hotărâre trebuie atacată în instanță și suspendată. Este un abuz clar.”

Unii propun chiar inițierea unor demersuri legale, cu sprijinul avocaților din comunitate, pentru anularea acestei hotărâri.

O problemă de legalitate, dar și de umanitate

Cazul Făgăraș ridică o întrebare esențială: cum tratează autoritățile locale problema animalelor fără stăpân? Prin soluții reale – sterilizare, adăposturi, adopții – sau prin sancționarea empatiei?