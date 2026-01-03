Obiceiurile alimentare ale pisicilor se schimbă odată cu vârsta, iar noile cercetări arată că pisicile senior mănâncă diferit față de recomandările clasice de pe ambalajele hranei. Un studiu recent realizat chiar în casele stăpânilor scoate la iveală un detaliu surprinzător: pisicile mai în vârstă preferă să mănânce mai des, în porții mici, nu una sau două mese mari pe zi.

De ce contează momentul în care mănâncă pisica, nu doar cantitatea

În cartea „What to Eat When: A Strategic Plan to Improve Your Health and Life Through Food”, doi medici explică faptul că nu doar ce mâncăm este important, ci și când mâncăm. Alimentația ideală diferă în funcție de vârstă, stil de viață și biologia fiecăruia.

Aceeași logică se aplică și în cazul animalelor de companie. Hrana pentru pisici vine, de regulă, cu indicații clare despre cantitatea zilnică recomandată, dar mult mai puține informații despre frecvența meselor. În special la pisicile senior, acest aspect poate face diferența dintre o alimentație corectă și una care nu le acoperă nevoile reale, notează Pet Food Industry.

Cum se schimbă apetitul pisicilor pe măsură ce îmbătrânesc

Odată cu înaintarea în vârstă, pisicile pot suferi modificări ale simțului mirosului și gustului, pot avea probleme dentare sau schimbări cognitive. Toate acestea influențează apetitul și modul în care mănâncă.

Dacă aportul energetic scade prea mult, pisicile senior riscă să piardă masă musculară, ceea ce le poate afecta serios sănătatea și mobilitatea. De aceea, cercetările realizate în mediul lor natural – acasă – sunt extrem de valoroase pentru a înțelege ce înseamnă „normal” pentru o pisică mai în vârstă.

Studiul care schimbă perspectiva asupra hrănirii pisicilor senior

Într-un studiu de tip crossover, publicat în revista Animals, cercetătorii au monitorizat comportamentul alimentar a 134 de pisici sănătoase, cu vârsta de peste 7 ani. Observațiile s-au desfășurat timp de 24 de ore, chiar în locuințele proprietarilor.

Pisicile au avut acces liber (ad libitum) la trei tipuri de dietă, pe rând:

doar hrană uscată,

doar hrană umedă,

combinație de hrană umedă și uscată.

Hrănirea s-a făcut cu ajutorul unor dozatoare automate dotate cu cântar, care au înregistrat atât numărul meselor, cât și cantitatea consumată.

De câte ori pe zi mănâncă o pisică senior

Indiferent de tipul de hrană, pisicile nu au mâncat mese mari, ci mai multe gustări mici pe parcursul zilei. În medie:

pisicile hrănite cu hrană uscată au avut aproximativ 6 mese pe zi ;

cele hrănite cu hrană umedă sau dietă mixtă au ajuns la aproape 7 mese zilnic .

Consumul s-a concentrat în special dimineața devreme (între 6:00 și 9:00) și spre seară (între 16:00 și 19:00), un tipar care corespunde ritmului natural de activitate al pisicilor, la răsărit și apus.

Tipul de hrană influențează aportul caloric

Formatul hranei a avut un impact major asupra numărului de calorii consumate zilnic:

hrană uscată : aproximativ 262 kcal/zi;

hrană mixtă (umedă + uscată) : aproximativ 223 kcal/zi;

hrană umedă : aproximativ 138 kcal/zi.

Pentru comparație, necesarul energetic zilnic estimat pentru o pisică adultă de 4 kg este de aproximativ 208 kcal. Asta înseamnă că, în cazul hranei umede, unele pisici senior pot primi prea puține calorii dacă stăpânii nu ajustează cantitatea, în timp ce hrana uscată, lăsată la discreție, poate duce mai ușor la supraalimentare.

Hidratarea – un avantaj important al hranei umede

Rezultatele au confirmat și un aspect bine cunoscut:

pisicile care mănâncă hrană uscată beau mai multă apă;

însă aportul total de apă (din hrană + băut) este mult mai mare în cazul hranei umede.

Concret:

hrană umedă: ~179 g apă/zi;

hrană mixtă: ~139 g apă/zi;

hrană uscată: ~66 g apă/zi.

Un aport mai mare de lichide este asociat cu o mai bună sănătate a tractului urinar, un subiect de interes major mai ales la pisicile în vârstă.

Cum se compară aceste date cu recomandările actuale

Ghidurile veterinare pentru pisicile senior recomandă, de obicei, 3–4 mese mici pe zi. Însă observațiile din acest studiu arată că, atunci când au libertate totală, multe pisici aleg natural să mănânce de două ori mai des, ajungând la 6–7 mese zilnic.

Desigur, nu este realist ca un stăpân să ofere manual 7 mese pe zi. Totuși, aceste date oferă un reper științific valoros, care poate ajuta proprietarii să înțeleagă mai bine comportamentul alimentar al pisicilor lor.

Ce ar fi ideal pentru hrănirea pisicilor senior

Potrivit concluziilor cercetătorilor, cea mai bună strategie pentru pisicile de peste 7 ani este:

mai multe mese mici pe zi;

o combinație de hrană umedă și uscată ;

ajustarea cantității în funcție de aportul caloric real;

atenție sporită la hidratare și la menținerea masei musculare.

Această abordare respectă instinctul natural al pisicilor de a „ciuguli” pe parcursul zilei, ajută la controlul caloriilor și susține sănătatea tractului urinar.