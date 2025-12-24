Hrana proaspătă pentru animale de companie pășește într-o nouă etapă și nu mai este un segment de nișă. Pe măsură ce tot mai mulți proprietari caută mâncare de calitate superioară, minim procesată și apropiată de alimentația umană, piața răspunde prin inovație.

În Statele Unite, datele prezentate de NielsenIQ indică o creștere de două cifre pentru hrana refrigerată și congelată pentru câini, cu un plus de 208 milioane de dolari într-un singur an, notează Global Pets Industry. În același timp, firma de cercetare Technavio estimează o extindere a pieței globale cu 3,2 miliarde de dolari între 2025 și 2029, la o rată anuală compusă de peste 21%. Vorbim despre o dinamică ce justifică interesul marilor jucători din domeniu.

Marii producători se adaptează și lansează produse pe măsură

De exemplu, Chewy, cel mai mare retailer online de produse pentru animale din SUA, a lansat în 2025 propriul brand de hrană proaspătă pentru câini, Get Real, promovat ca o linie de alimente „reale”, „sănătoase” și foarte puțin procesate. Strategia răspunde, așadar, cererii consumatorilor, care se pare că depășește ritmul de creștere al celorlalte categorii de hrană pentru animale de companie.

Alte companii au făcut pași similari în această direcție. General Mills a lansat gama Love Made Fresh, sub brandul Blue Buffalo, și mizează pe tendința de „hrănire hibridă” (combinarea hranei proaspete cu crochete).

Inovația, prezentă și în ambalaje

Inovația adusă de companii nu se limitează la rețete, ci se extinde și la ambalajele acestor alimente. Producătorii sunt preocupați să investească și în soluții sustenabile și tehnologii inspirate din industria alimentară umană, precum ambalaje reutilizabile sau tehnologii avansate de sigilare care prelungesc prospețimea și siguranța produselor.

Chiar și într-un context general de încetinire a vânzărilor în 2025, companii precum Nestlé raportează creșteri constante pentru produsele proaspete, în toate formatele disponibile.

Totuși, principalul obstacol rămâne prețul. Deși interesul este ridicat, doar jumătate dintre consumatori au cumpărat deja hrană proaspătă, iar costul este motivul care îi împiedică să cumpere din nou.

Cu toate acestea, se estimează că viitorul va aparține brandurilor care vor reuși să combine mâncarea de calitate, încrederea și valoarea, care să ofere echilibru nutrițional în fiecare bol al animalelor, nu doar hrană.