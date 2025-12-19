Masa de sărbători este plină de fructe, legume, mâncare gătită și dulciuri care deși sunt savurate de oameni, le pot face rău animalelor. O asistentă veterinară a explicat pentru publicația DogsToday beneficiile păstârnacului și verzei de Bruxelles pentru patrupezi, aceste legume fiind consumate în perioada Crăciunului.

Ce trebuie să știe stăpânii despre păstârnac

Păstârnacul este sigur pentru câini datorită texturii moi și aromei dulci. Acesta conține multe vitamine și fibre care susțin buna funcționare a organismului, însă trebuie administrat în porții măsurate. Păstârnacii sunt legume rădăcinoase, așa că au în compoziție mai mult amidon și astfel, cantitățile mari sunt tolerate mai greu de stomacul câinelui. Pentru siguranță, păstârnacul nu trebuie să fie gătit cu ulei, miere, unt sau condimentat.

Păstârnacii trebuie fierți până se înmoaie și apoi vor fi tăiați în porții mici, care pot fi mestecate și înghițite ușor. După ce câinele mănâncă felii de păstârnac, observați dacă apar următoarele simptome: scaun moale, disconfort sau gaze eliminate în exces. Aceste semne indică indigestie și este nevoie de un consult veterinar. Cățeii care sunt mai sensibili sau au o anumită dietă vor mânca păstârnac făcut piure și amestecat cu mâncarea obișnuită.

Varza de Bruxelles

La fel ca păstârnacul, varza de Bruxelles este sănătoasă pentru câini, servită în porții mici. Varza conține fibre, antioxidanți și vitamine care ajută sistemul imunitar. Varza de Bruxelles facilitează și digestia, deși o cantitate mare de fibre poate dăuna unui câine cu stomac sensibil. În afară de patrupezii cu probleme digestive, puii sau câinii seniori pot fi și ei afectați de prea multe fibre.

Pentru a nu apărea probleme, varza de Bruxelles trebuie servită astfel: tăiată și gătită în bucăți mici, apoi lăsată să se răcească. Varza crudă poate fi greu de digerat, așa că este recomandată consumarea acesteia când este fiartă și moale. Pentru că varza de Bruxelles conține o cantitate crescută de fibre, apare riscul de balonare și eliminare excesivă a gazelor. În acest caz, este nevoie de un control la medic, pentru tratament.

