Hrana funcțională pentru animale de companie este concepută pentru a susține sănătatea generală și bunăstarea câinilor și pisicilor, pe lângă alimentația de bază. Aceasta include ingrediente care pot sprijini:

Articulațiile și mobilitatea;

Digestia și sănătatea intestinelor;

Imunitatea și vitalitatea;

Comportamentul calm și echilibrat.

Pe piață, aproape fiecare produs nou de hrană funcțională pentru animale aduce afirmații legate de sănătate, fie că sunt validate științific sau inspirate din tendințele alimentației umane, notează Pet Food Industry.

De ce sunt confuzi consumatori cu privire la hrana funcțională

Pe etichetele produselor sunt trecuți termeni științifici sau ingrediente complexe, ceea ce poate face dificilă alegerea corectă pentru proprietarii de animale. Marketingul poate adăuga confuzie, prezentând produsele în moduri diferite sau exagerând beneficiile.

„Proprietarii de animale se întreabă adesea dacă suplimentele și alimentele funcționale chiar oferă rezultate vizibile,” explică Madeline Henshaw, VP marketing la Pet Honesty.

Suplimentele pentru animale: Beneficii și limite

Suplimentele pot fi extrem de utile pentru animalele cu nevoi specifice, dar trebuie să fie folosite corect:

Nu înlocuiesc hrana completă sau tratamentele veterinare;

Susțin funcțiile normale și completează nutrienții lipsă;

Pot include probiotice, omega 3, antioxidanți și vitamine pentru suport țintit.

Este important să înțelegem că animalele nu sunt oameni, iar așteptările din suplimentele umane nu se aplică automat pentru câini și pisici.

Hrana funcțională vs. suplimente: Care este diferența

Hrana funcțională face parte din dieta zilnică și promovează sănătatea generală prin ingrediente naturale și nutrienți integrali.

Suplimentele oferă ingrediente concentrate pentru suport specific (articulații, digestie, rinichi, imunitate).

Astfel, ambele sunt utile, dar scopul lor și modul de administrare diferă.

Educația proprietarilor: cheia succesului

Pentru a alege corect, proprietarii trebuie să înțeleagă ce face fiecare produs și cum îl poate ajuta animalul.

„Comunicarea clară despre rolul și utilizarea produselor creează încredere. Când proprietarii se simt informați, pot lua decizii înțelepte pentru sănătatea câinelui sau pisicii lor,” explică Dr. Danielle Opetz.

Educația corectă ajută la:

Alegerea suplimentelor potrivite pentru prevenție sau probleme specifice;

Înțelegerea diferenței dintre hrana de bază, hrana funcțională și suplimente;

Evitarea promisiunilor false sau exagerate din marketing.

Viitorul hranei funcționale pentru animale

Trendul hranei funcționale este în continuă creștere, iar proprietarii cer transparență și dovezi științifice pentru fiecare afirmație. Brandurile de succes vor fi cele care:

Demonstrează rezultate reale și sigure;

Colaborează cu veterinari și experți în nutriție;

Oferă informații clare și ușor de înțeles.

Proprietarii de animale care sunt bine informați pot lua decizii mai bune și își pot susține animalele de companie cu încredere, crescând calitatea vieții acestora.