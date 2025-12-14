Numărul gospodăriilor cu pisici crește constant, iar industria hranei și gustărilor pentru feline se adaptează rapid. În SUA, 49 de milioane de gospodării au cel puțin o pisică, iar trendul global arată că pisicile devin mai populare decât câinii în multe regiuni. Această creștere a cererii a stimulat dezvoltarea de produse noi, de la hrană uscată și umedă până la gustări premium.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Hrana funcțională pentru pisici: mai mult decât proteine

Stăpânii de pisici caută produse care nu doar să fie gustoase, ci și să aducă beneficii sănătății felinei. Dietele funcționale, care susțin digestia, hidratarea, sănătatea pielii și a blănii, sunt tot mai căutate, notează Pet Food Industry.

„Interesul pentru diete cu proteine animale și beneficii funcționale a crescut odată cu educația stăpânilor,” explică Jennifer Freeman, director știință nutrițională la Ethos Pet Brands.

Ingrediente naturale și transparență în producție

Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la ingredientele hranei și la calitatea produselor. Studiile arată că 71% dintre stăpâni consideră calitatea ingredientelor foarte importantă, iar 72% pun accent pe valoarea nutrițională. Produsele naturale și cele adaptate nevoilor speciale ale pisicilor câștigă teren.

Hidratarea pisicilor: o prioritate esențială

Pisicile beau mai puțină apă decât câinii, astfel că hidratarea este esențială. Hrană umedă și gustări funcționale ajută la prevenirea deshidratării și mențin sănătatea sistemului urinar.

„Hidratarea este critică pentru bunăstarea pisicilor, mai ales că acestea trăiesc mai mult decât înainte,” spune Theresa Lantz, manager nutriție la Petcurean.

Diversitate și inovație în piața pisicilor

Segmentul hranei și gustărilor pentru pisici continuă să se extindă. Stăpânii caută varietate, produse premium și experiențe personalizate pentru feline, iar brandurile inovează constant pentru a răspunde cererii. Gen Z conduce trendul „humanizării” pisicilor, oferindu-le răsfăț și produse speciale.

Pisici răsfățate și o piață în expansiune

Pe măsură ce pisicile devin parte din familia tot mai multor gospodării, cererea pentru hrană de calitate, funcțională și gustări variate va continua să crească. Industria felină se află într-un moment de expansiune rapidă, iar stăpânii de pisici pot să aibă mai multe opțiuni ca niciodată.