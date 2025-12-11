Un studiu internațional realizat de Loop-Yummypets dezvăluie ce îi motivează cu adevărat pe stăpânii de animale atunci când aleg recompense și ce tipuri de gustări preferă câinii și pisicile. Prețul, beneficiile pentru sănătate și ingredientele naturale sunt factorii principali în decizia de cumpărare.

De ce oferim recompense animalelor noastre

Aproape 6 din 10 (59%) proprietari de animale spun că oferă recompense în primul rând pentru a-și face companionii fericiți. Diferențele apar însă între câini și pisici:

65% dintre proprietarii de câini văd recompensele ca pe o răsplată ,

în timp ce 65% dintre deținătorii de pisici le oferă ca pe un gest de afecțiune .

Studiul a fost realizat în iulie 2025, pe un eșantion de 2.486 de participanți din Franța, Marea Britanie, Brazilia, Mexic, Canada și SUA, notează GlobalPETS.

Cât de des primesc animalele recompense

Aproape toate animalele primesc recompense cel puțin o dată pe săptămână, însă câinii sunt răsfățați mai des decât pisicile:

63% dintre câini primesc zilnic gustări,

comparativ cu 51% dintre pisici .

Interesant este și faptul că:

74% dintre pisici și 55% dintre câini primesc hrană umedă drept gustare între mese,

iar femeile și proprietarii mai în vârstă oferă recompense mai des decât alte categorii.

Ce tipuri de recompense preferă câinii și pisicile

Preferințele sunt clare și diferă mult între cele două specii. Câinii preferă… crocantele!

Topul gustărilor pentru câini arată astfel:

Recompense crocante (biscuiți, snacks-uri uscate) – 65%

Recompense dentare – 64%

– 64% Gustări moi și gumate – 60%

Pisicile adoră… treat-urile lickable (lichide, care pot fi linse). Stăpânii de pisici spun că favoritele sunt:

Recompensele lichide / lickable (creme, paste) – 64%

Recompense crocante – 62%

– 62% Gustări moi – 52%

Ce contează atunci când alegem recompense

Pe primul loc se află prețul (45%), urmat îndeaproape de:

beneficiile pentru sănătate (42%),

ingredientele naturale (41%).

Generațiile mai tinere sunt și mai sensibile la preț:

Gen Z pune accent pe preț în proporție de 52%,

Millennials – 46%,

Boomers – 43%.

Și diferențele de gen sunt vizibile: femeile (47%) țin mai mult cont de preț decât bărbații (43%).

Diferențe între regiuni

Studiul arată că obiceiurile de oferire a recompenselor variază în mod semnificativ:

America de Nord este lider detașat: aproape 7 din 10 animale primesc zilnic recompense.

Europa urmează cu 59%,

America Latină cu 42%.

Și motivele diferă:

În Europa , 62% oferă recompense pentru a-și face animalele fericite.

În America de Nord , 66% o fac pentru a le recompensa și a le arăta afecțiunea.

În America Latină , 59% le folosesc în același scop: fericirea animalului.

La nivel regional apar și preferințe distincte:

Câinii:

SUA și Brazilia preferă recompensele crocante (76% și 75%),

Mexic și Marea Britanie aleg recompensele dentare (65% fiecare).

Pisicile:

În SUA și Brazilia, lickable și crocantele domină preferințele,

În Franța și Mexic, pisicile primesc mai des gustări moi și gumate.