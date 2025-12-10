BUSINESS

De ce hrana proaspătă și deshidratată pentru animale crește în popularitate: Trendul care schimbă piața

Claudiu Surmei 10 decembrie 0 comentarii
pisica mananca ton din conserva Sursa foto: Freepik

Hrana alternativă pentru animale – proaspătă, deshidratată, liofilizată sau congelată – câștigă rapid teren în piețele dezvoltate. În SUA, fără această categorie, vânzările de hrană pentru animale ar fi aproape stagnante.

Creșterea hranei alternative

Raportul Packaged Facts, „Pet Food in the US, 19th Edition”, arată că hrana refrigerată și congelată pentru câini a crescut atât de rapid încât a adus un plus de peste 1 punct procentual la întreaga piață. Segmentul liofilizat și uscat la aer ar putea ajunge la 2,4 miliarde USD până în 2025, notează Pet Food Industry.

Datele NielsenIQ arată o creștere de 13,4% pentru hrana refrigerată și congelată, în timp ce hrana uscată și umedă tradițională scade. La nivel global, hrana alternativă pentru câini are o rată anuală de creștere estimată la 21,2% până în 2029.

Prețurile rămân o provocare

Prețul mai ridicat al hranei alternative este principala barieră. 50% dintre proprietarii de animale din SUA au cumpărat hrană proaspătă, dar mulți menționează costul ca motiv pentru a nu repeta achiziția. În sondajul Yummypets/Pets International, 43% dintre respondenți consideră hrana alternativă „prea scumpă”, iar în SUA procentul urcă la 64%.

Popularitate în creștere

Chiar și așa, popularitatea hranei alternative crește constant. Ponderea achizițiilor de hrană proaspătă a urcat la 70% în 2025, față de 52% în 2023. Hrană deshidratată – 58% (față de 55% în 2023), hrană crudă – 33% (față de 25%), iar dieta congelată – 25% (față de 14%).

Preferințele variază însă în funcție de țară: în Franța, 70% oferă hrană deshidratată, în Brazilia și Mexic, dietele proaspete sunt preferate de peste 80% dintre proprietari.

Perspective pentru viitor

Dintre proprietarii care folosesc hrană alternativă, 45% intenționează să cumpere mai mult, iar 38% vor menține aceeași sumă. Aceasta arată că producătorii au un potențial uriaș de creștere și fidelizare în această categorie.

Hrana proaspătă și deshidratată nu este doar un trend – este un motor de schimbare pentru întreaga industrie pet food.

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

