Piața gustărilor pentru animale de companie trece printr-o schimbare majoră, pe măsură ce produsele funcționale, orientate spre bunăstarea animalelor, câștigă teren alături de gustările tradiționale, menite să recompenseze comportamentele dorite, spun Gavin Vermeulen, director de vânzări la Montego Pet Nutrition, și Mathijs Tijssen, director de vânzări la Tijssen Animal Essentials.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Piața olandeză: creștere susținută și schimbarea comportamentului consumatorilor

În Olanda, creșterea constantă a vânzărilor de gustări pentru animale este impulsionată de dorința tot mai mare a stăpânilor de a avea mai multe modalități de a îngriji, antrena și apropia de animalele lor de companie. Gustările au evoluat astfel de la achiziții impulsive la componente strategice ale rutinelor de bunăstare ale animalelor, notează Pet Food Industry.

Dincolo de răsfăț: apariția „căutătorului de remedii”

Un factor cheie al acestei evoluții este orientarea către gustări de calitate superioară, care oferă beneficii mai complexe decât nutrienții esențiali. Consumatorii olandezi caută tot mai mult produse naturale, fără cereale și cu ingrediente limitate, care să răspundă unor probleme specifice de sănătate.

Această tendință a dat naștere a ceea ce Vermeulen și Tijssen numesc „căutătorul de remedii” — stăpânul care vede gustările ca parte a rutinei de bunăstare a animalului său.

„Am observat un segment distinct și în creștere rapidă de cumpărători care verificau cu atenție etichetele și căutau gustări care să rezolve o problemă, fie că e vorba de sănătatea dinților, susținerea articulațiilor sau alergii,” spune Vermeulen. „Aplică aceleași criterii de wellness pentru animalele lor pe care le aplică și pentru ei înșiși.”

Acest segment nu a fost identificat pe baza unui singur raport, ci printr-o sinteză a datelor de piață, analizelor vânzărilor din magazine și a tendințelor de consum observate, explică Vermeulen.

„‘Căutătorul de remedii’ a apărut în contextul tendinței mai largi de umanizare a animalelor de companie. Acest segment este mai puțin sensibil la preț și mai loial brandurilor care oferă rezultate vizibile, devenind astfel un motor de creștere valoros.”

Vermeulen subliniază că producătorii care ignoră acest segment riscă să-și piardă relevanța și cota de piață într-o categorie în care încrederea și transparența devin din ce în ce mai importante.

Să nu uităm de „recompensele zilnice”

În același timp, „recompensele zilnice” rămân coloana vertebrală a sectorului. Acești clienți fideli achiziționează constant gustări pentru a întări legătura cu animalele lor, pentru recompensă și pentru bucuria zilnică. Ei apreciază varietatea, aromele și accesibilitatea, iar achizițiile lor repetate asigură volumul și creșterea constantă a categoriei.

„‘Recompensele zilnice’ reprezintă baza tradițională, cu volum ridicat, a pieței,” explică Tijssen. „Datele noastre de vânzări arată că achizițiile lor sunt dictate de frecvență, varietatea aromelor și aspectul emoțional al legăturii cu animalul. Sunt cumpărătorii consecvenți și loiali care susțin categoria.”

Ritualul zilnic de a oferi o gustare este profund înrădăcinat în relația stăpân-animal, iar acest segment va rămâne coloana vertebrală a categoriei în ceea ce privește volumul și frecvența achizițiilor. Tijssen atrage atenția că o concentrare exclusivă pe produsele funcționale ar putea rata o oportunitate semnificativă de piață. Succesul real vine din recunoașterea faptului că cele două grupuri de cumpărători coexistă și se suprapun adesea.

Echilibrul în schimbare: ce urmează pentru piața europeană

Privind spre următorii trei-cinci ani pe piețele europene, experții din industrie nu văd un segment înlocuindu-l pe celălalt, ci mai degrabă o schimbare semnificativă a echilibrului.

„Estimăm că segmentul ‘căutătorilor de remedii’ va genera cea mai mare creștere valorică,” notează Tijssen. „Aceasta este susținută de tendințe durabile: stăpânii sunt mai informați ca niciodată despre sănătatea animalelor, iar pe măsură ce animalele trăiesc mai mult, cererea pentru soluții legate de problemele asociate vârstei va crește.”

Totuși, cheia nu este să alegem între aceste segmente, ci să le recunoaștem coexistența. Vermeulen concluzionează:

„Echilibrul se va îndrepta spre o piață mai valoroasă, orientată pe funcționalitate, dar aceasta va fi construită pe baza volumului ridicat asigurat de gustările zilnice.”